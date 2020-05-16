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Spor

Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder Altınordu'ya kazandırmaya devam edecek

TFF 1'inci Lig temsilcisi Altınordu, altyapısından yetişip ülkemizi Avrupa'nın üst düzey liglerinde temsil eden Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'le ilgili transfer dedikodularını dikkatle takip ediyor.

DHA16 Mayıs 2020 Cumartesi 13:30 - Güncelleme: 16 Mayıs 2020 Cumartesi 13:30
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A Milli Takım'da da forma giyen iki eski oyuncusunun performanslarıyla bir yandan gururlanan İzmir temsilcisi, diğer yandan İngiltere'de forma giyen Çağlar ve İtalya'da oynayan Cengiz'in başka ülkelere transfer olmasını umut ediyor. Kırmızı-lacivertliler, yıldız futbolcuların ülke dışına transfer olması halinde yetiştirme bedeli hak ederek kasasını tekrar dolduracak. Altınordu, Çağlar'ın transferinden yüzde 3.5, Cengiz'den ise yüzde 5 yetiştirme bedeli elde edecek.

İspanyol basını, Altınordu'dan önce Almanya'da Freiburg'a transfer olup şu an rekor bonservisle gittiği Premier Lig'de Leicester City forması giyen stoper Çağlar'ın dünya devi Barcelona'nın radarına girdiğini yazdı. Katalan ekibinin Başkanı Josep Maria Bartomeu'nun 23 yaşındaki savunmacının izlenmesini istediği belirtildi. Çağlar'ın bonservis ücretinin 55 milyon euro olduğu ileri sürüldü. İsmi Manchester United'la da anılan Çağlar'ın transferinden ilk kulübü Menemenspor da bir miktar pay alacak. 

İtalyan basını ise Altınordu'dan önce Başakşehir'e gidip ardından Serie A'da Roma forması giyen Cengiz'e Milan'ın yanı sıra İngiliz kulüpleri Arsenal, Tottenham ve Everton'ın talip olduğunu yazdı. 22 yaşındaki sol kanat oyuncusunun bonservis ücretinin 23 milyon euro olduğu konuşuluyor.

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