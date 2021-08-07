Star.com.tr 7 Ağustos 2021 Cumartesi 20:21 - Güncelleme: 7 Ağustos 2021 Cumartesi 20:45

İngiltere Premier Lig'de milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City'de savunma krizi sürüyor. Jonny Evans'ın sakatlığının hala geçmemesi teknik direktör Brendan Rodgers'ı düşündürmeye devam ediyor. İngiliz kulübü Çağlar Söyüncü'nün yanına savunma takviyesi için çalışmalara başladı.

OZAN KABAK HALA TRANSFER LİSTESİNDE



21 yaşındaki milli futbolcu Ozan Kabak için en ciddi transfer tekliflerinden birisi de Leicester City'den gelmişti. Teknik direktör Brendan Rodgers'ın transferini ısrarla istemesinin üzerine İngiliz ekibi 8.5 milyon euro bonservis teklifini Schalke'ye iletmişti. Ancak Alman kulübüyle anlaşma sağlayamayan Leicester City transferde bekleyişe geçmişti.

STOPERE ÜÇ ADAY



Leicester City savunma bölgesine transfer için üç isim belirledi. Daniel Amartey, Filip Benkovic ve Wilfred Ndidi için girişimleri hızlandıran İngiliz ekibi Çağlar Söyüncü'nün yanına transferi gerçekleştirecek.

25 yaşındaki milli oyuncumuz Çağlar Söyüncü Leictester City formasıyla 82 maça çıktı ve kulübün iki sezon üst üste Avrupa Ligi'ne katılmasında önemli rol oynadı.

