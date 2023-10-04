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Spor

Çağlar Söyüncü'nün dünyası başına yıkıldı! Diego Simeone resmen duyurdu

Atletico Madrid'in başarılı savunma oyuncusunu Çağlar Söyüncü, takımının Feyenoord ile oynadığı Şampiyonlar Ligi grup maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemiyor. 27 yaşındaki yıldız Çağlar Söyüncü'nün sakatlığı sebebiyle büyük üzüntü yaşadığı öğrenildi. İşte detaylar...

Star Gazetesi4 Ekim 2023 Çarşamba 20:38 - Güncelleme:
Çağlar Söyüncü'nün dünyası başına yıkıldı! Diego Simeone resmen duyurdu
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Atletico Madrid'e bu sezon Leicester City takımından transfer olan yıldız stoper Çağlar Söyüncü sakatlıklardan kurtulamıyor. Deneyimli isim Çağlar Söyüncü, takımının Feyenoord ile oynadığı müsabakanın kadrosuna kas sakatlığı sebebiyle alınmadı.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ 2 HAFTA YOK

Başarılı başarılı isim yaşadığı sakatlık sebebiyle yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalacak. Çağlar Söyüncü bu süreç içerisinde takımının Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 4 maçı kaçıracak.

DİEGO SİMEONE'DEN ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ'YE ÖVGÜ

Öte yandan Diego Simeone ise yıldız oyuncusunu şu sözlerle övmüştü; "Çağlar Söyüncü bize ne olduğunu gösterdi. Çok hızlı ve güçlü bir savunmacı. Hava toplarında iyi, bize alternatifler sunuyor. Bizi mutlu ediyor. Çalışmalarda en iyilerden biri oldu. Çok fazla rekabet olacak ve onun gibi çalışan oyunculara ihtiyacımız var."

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Yıldız oyuncu, bu sezon takımı ile birlikte sadece 2 kere forma şansı buldu ve gol veya asist katkısı sunamadı.

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