Çağlar Söyüncü'nün dünyası başına yıkıldı! Diego Simeone resmen duyurdu

Atletico Madrid'e bu sezon Leicester City takımından transfer olan yıldız stoper Çağlar Söyüncü sakatlıklardan kurtulamıyor. Deneyimli isim Çağlar Söyüncü, takımının Feyenoord ile oynadığı müsabakanın kadrosuna kas sakatlığı sebebiyle alınmadı.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ 2 HAFTA YOK



Başarılı başarılı isim yaşadığı sakatlık sebebiyle yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalacak. Çağlar Söyüncü bu süreç içerisinde takımının Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 4 maçı kaçıracak.

DİEGO SİMEONE'DEN ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ'YE ÖVGÜ

Öte yandan Diego Simeone ise yıldız oyuncusunu şu sözlerle övmüştü; "Çağlar Söyüncü bize ne olduğunu gösterdi. Çok hızlı ve güçlü bir savunmacı. Hava toplarında iyi, bize alternatifler sunuyor. Bizi mutlu ediyor. Çalışmalarda en iyilerden biri oldu. Çok fazla rekabet olacak ve onun gibi çalışan oyunculara ihtiyacımız var."

BU SEZONKİ PERFORMANSI



Yıldız oyuncu, bu sezon takımı ile birlikte sadece 2 kere forma şansı buldu ve gol veya asist katkısı sunamadı.