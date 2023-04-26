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Spor

Çağlar Söyüncü'nün yeni adresi belli oldu

Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de forma giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün gelecek sezonki adresi belli oldu.

26 Nisan 2023 Çarşamba 20:16 - Güncelleme:
Çağlar Söyüncü'nün yeni adresi belli oldu
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Leicester City'de etkili bir oyun ortaya koyan Çağlar Söyüncü'de flaş bir gelişme yaşandı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid ile 4 yıllığına anlaştı.

Haberde milli oyuncunun, İspanyol deviyle 2027 yılına kadar sözleşme imzaladığı belirtildi.

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53 kez Milli formayı giyen ve sözleşmesi sona erecek olan 26 yaşındaki oyuncu, sezon sonunda bedelsiz bir şekilde İspanyol ekibine katılacak.

FORMASINA KAVUŞTU

Brendan Rodgers ile fazla şans bulamayan milli oyuncu, İngiliz ekibinin yeni teknik direktörü Dean Smith ile yeniden formasına kavuştu.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

Leicester City ile 129 maça çıkan Çağlar, 3 gol ve 1 asist katkısı gösterdi. Öte yandan milli futbolcu kulübüyle 2020/2021 sezonunda FA Cup zaferi de yaşadı

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