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Spor

Çağrı Karakuş: ''Eintracht Frankfurt 2'de herkesin testleri negatif''

Almanya'da Eintracht Frankfurt 2'de forma giyen Çağrı Karakuş, Alman futbol liglerinin başlayacağı tarihin, bu ay sonu yapılacak toplantıda belli olacağını söyledi.

31 Mart 2020 Salı 00:53 - Güncelleme: 31 Mart 2020 Salı 00:53
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1995 Hollanda doğumlu futbolcu, koronavirüs salgınından dolayı idmanlarını kondisyonerlerin verdiği program çerçevesinde evinde gerçekleştirdiğini ifade ederken, evden çıkmamaya özen gösterdiklerini ifade etti. Çağrı Karakuş, şunları söyledi: "Kendimizi hazır tutmak için kondisyonerimizin verdiği programı her gün evde uyguluyoruz. Kulüp olarak da koronavirüs için önlemler aldık, Herkesin aldığı tedbirlerle hemen hemen bizimkiler de aydı. Bu süreçte evden çıkmamaya çalışıyoruz. Ayrıca takımımızda da yapılan testler negatif sonuç verdi. Bu yönden de mutluyuz."

EN ERKEN MAYISTA

Öte yandan Alman takımında forma giyen futbolcu, liglerin ne zaman başlayacağıyla ilgili ise, "Almanya'da ligleri 5 Nisan'a kadar ertelemişlerdi ancak son gelen bilgiye göre, bu ayın sonunda yapılacak toplantıda net bir karar verilecek. Vakaların devam etmesinden dolayı sürecin uzayacağı ve liglerin en erken mayıs ayında başlayacağını tahmin ediyorum" diye konuştu.

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