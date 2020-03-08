Çağrı Karakuş formunda, zirveye yükseliyor

08 Mart 2020 Pazar 22:18 - Güncelleme: 08 Mart 2020 Pazar 22:18

2009 yılında Alanyaspor’da kariyeri başlayan genç futbolcu Çağrı Karakuş Almanya Eintracht Frankfurt takımında kariyerine devam ediyor. Hollanda‘ da dünyaya gelen, futbol hayatına 2009 yılında başlayan Karakuş, alt yapı eğitimini Türkiye’de Aytemiz Alanyaspor ile aldı. Kariyerine Tepecikspor ile devam etti, BTCTURK Yeni Malatyaspor da şampiyonluğu ile ön plana çıktı. 2019 yılında Almanya’ya transfer olması ile birlikte yıldızı daha bir parladı.

17 MAÇTA 1 GOL, 4 ASİST

Çağrı Karakuş Eintracht Frankfurt forması altında 17 maçta 4 asist, 1 gol ile takımına katkı sağladı.

2020 Sezonu başlamasıyla birlikte hazırlık dönemini iyi geçiren Karakuş oynadığı futbol ile mücadeleci kimliğini ön plana çıkarmayı başardı. Viktoria - Köln maçında takımını öne geçiren kafa gölüyle hava toplarında iyi olduğunu kanıtladı.

Oyuncunun kariyerine baktığımızda bir takım sakatlıklarda ön plana çıktığını görüyoruz. Geçirdiği şanssız sakatlıklara rağmen asla pes etmeyen ve her defasında daha güçlü bir şekilde sahalara dönen oyuncu, artık kendisini gösterme yolunda önemli mesafe kat ettiği istikrarı ile ön plana çıkıyor. Sahadaki hırsını, çalışkanlığını ve inatçılığını sakatlandığı zamanlarda da gösteren oyuncu, şuanda formunun en iyi dönemlerinden birisini yaşıyor.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

Oyun zekasının yüksek, zeki ve çevik olması ile birlikte mücadeleci bir ruha sahip olması da dikkatlerden kaçmıyor. Arkadaşları arasında savaşçı kimliği ile bilinen, hem defansif hem de ofansif olarak son derece başarılı sonuçlar alabilmektedir.

ÇAĞRI KARAKUŞ KİMDİR?

Çağrı Karakuş 06.10.1995 Hollanda Rotterdam doğumlu, 23 yaşında. 1.85 boyunda ki futbolcu, Beşiktaş efsanesi Feyyaz Uçar’ın eski öğrencisidir. Alanyaspor alt yapısında yetişen Çağrı, Sinopspordan, Eintracht Frankfurt 2’nci takımına transfer olarak kariyerine burada devam etmektedir.