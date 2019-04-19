Caleb Ekuban'ın imza atmasına 40 gün kaldı

Trabzonspor'un sezon başında Leeds United'dan kiraladığı Caleb Ekuban gösterdiği performansla kendini kanıtlarken, bordo-mavili yönetim de başarılı futbolcunun bonservisini almaya karar vermişti.

Trabzon'da devam etmek istediğini söyleyen Ekuban'ın menajeri Battistini de bu yönde bir açıklama yaparak "Ekuban Trabzon'da kalacak" dedi.

L. United'da 21 maçta 2 gol, 1 asist yapan 25 yaşındaki forvet, Trabzon'da 30 maçta 8 gol, 3 asistlik performansıyla göz doldurdu. Bordo-mavili ekibin 31 Mayıs'ta golcü futbolcu ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

TAVAN 1 MİLYON EURO

Ankara'daki Trabzon Günleri'ne katılan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, transferde yine ucuz ve kaliteli isimlere yöneleceklerini söyledi. Ağaoğlu, "Belirli bir transfer politikamız var. Trabzonspor'a direkt katkıda bulunacak yabancı futbolcular alacağız. Orada da maksimum bütçemiz 300 ila 1 milyon Euro arasında" dedi.

17 Şubat'taki Alanya yenilgisinden sonra 6 maçta 16 puan toplayan Trabzonspor, 61 gün sonra çıkacağı Y.Malatyaspor maçında da seriyi sürdürmek istiyor.

(Sabah)