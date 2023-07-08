İSTANBUL 24°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Temmuz 2023 Cumartesi / 20 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,0402
  • EURO
    28,5849
  • ALTIN
    1612.21
  • BIST100
    6187.09
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

Can Keleş, Fatih Karagümrük'de

İstanbul ekibi Fatih Karagümrük, Austria Wien forması giyen Can Keleş'i kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

IHA8 Temmuz 2023 Cumartesi 16:59 - Güncelleme:
Can Keleş, Fatih Karagümrük'de
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Austria Wien forması giyen Can Keleş'i kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Fatih Karagümrük, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kırmızı-siyahlılar, 21 yaşındaki Can Keleş'i kadrosuna kattı. Kulüpten 'Karagümrük'e Hoş geldin Can Keleş' başlığı ile yapılan açıklamada, "Austria Wien forması giyen 21 yaşındaki kanat oyuncusu Can Keleş'i satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadromuza kattık. Yeni sezonda Karagümrük forması giyecek olan Can Keleş'e hoş geldin der, yeni sezonda başarılar dileriz" denildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.