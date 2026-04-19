İSTANBUL 18°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Nisan 2026 Pazar / 3 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,895
  • EURO
    52,8913
  • ALTIN
    6966.26
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Can Öncü, Hollanda'da podyuma çıktı!
Spor

Can Öncü, Hollanda'da podyuma çıktı!

Milli motosikletçi Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nın Hollanda ayağındaki ikinci yarışta sezonun ilk podyumuna çıktı.

19 Nisan 2026 Pazar 16:13
Can Öncü, Hollanda'da podyuma çıktı!
ABONE OL

Motosiklet sürücüsü Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nın Hollanda'daki 3. ayağının ikinci yarışında 3. oldu.

Assen kentiyle aynı adı taşıyan 4,5 kilometrelik pistte yapılan yarışların ikincisi de sona erdi.

Pata Yamaha Ten Kate takımı adına yarışan Can, 12. sıradan başladığı mücadelenin ilk turunda liderliğe yükseldi.

Can, büyük çekişmenin yaşandığı ancak Roberto Garcia'nın (GMT94 takımı) kazası nedeniyle bitime 6 tur kala durdurulan yarışı, lider Philip Oettl'ın (Feel) 1.1 saniye arkasında 3. sırada tamamladı.

22 yaşındaki Can böylece bu sezon ilk kez podyuma çıktı.

Puanını 52'ye yükselten Can, pilotlar klasmanı lideri Jaume Masia'nın (Orelac Verdnatura) 54 puan gerisinde 6. sırada yer aldı.

Dünya Supersport Şampiyonası'nın 4. ayağı, 2-3 Mayıs tarihlerinde Macaristan'da düzenlenecek.

  • Can Öncü
  • Supersport Şampiyonası
  • Hollanda Yarışı

ÖNERİLEN VİDEO

Kavşaktaki çarpışma ters döndürdü: Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.