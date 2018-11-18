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Can Öncü'den tarihi başarı

Sezonun son ayağı Valencia Grand Prix’sine davetle katılan 15 yaşındaki Can, ilk yarışında zafere ulaştı.

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Red Bull sürücüsü Can, 1991 yılında Noboru Ueda’dan sonra çıktığı ilk yarışta zafere ulaşan ilk sporcu oldu.

Can Öncü 15 yıl 115 günle bir Grand Prix kazanan en geç yarışçı ünvanını da elde etti. Yarış sonunda büyük sevinç yaşayan Can, mutluluğunu ilk olarak takımıyla paylaştı. Moto GP sürücüsü Movistar Yamaha’dan Johann Zarco da Can’ı tebrik etti.

43 dakika 6 saniye ile yarışı birinci tamamlayan Can’ın ardından İspanyol Jorge Martin ikinci, İngiliz John McPhee üçüncü oldu. 

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