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Caner Erkin: Golü atabilseydim her şey farklı olurdu

Dün akşam sahasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta futbolcular aldıkları 1 puana bile sevinemez oldu. Maç bitiminin ardından soyunma odasında 'Trabzonspor'u elimizden nasıl kaçırırız!' düşüncesi hakimdi.

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Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Karşılıklı gollerin olduğu kritik mücadelede ev sahibi Beşiktaş, uzatma dakikalarında bulduğu golle Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı ve sahadan 1 puan ile ayrılmış oldu. Beşiktaşlı futbolcuların 2-0'dan 2-2'ye getirdiği mücadelede ikinci yarı oyuna giren Caner Erkin ve Gökhan Gönül, ortaya koyduğu performansla alkış topladı. 
 
Trabzonspor karşısında ilk yarı sahada silik bir görüntü ortaya koyan Beşiktaş'ı ikinci yarı adeta Caner Erkin ileri taşırken, maç esnasında yakalamış olduğu gol pozisyonunun direkte patlaması sonrası yıldız futbolcunun üzgün olduğu dikkatlerden kaçmadı. 
 
Caner Erkin, maç sonrası soyunma odasında takım arkadaşlarına, 'Yakaladığım pozisyon golle sonuçlansaydı her şey farklı olurdu. Sahadan galibiyetle ayrılmak adına daha çok zamanımız olacaktı. Trabzonspor'u nasıl elimizden kaçırdık.' dediği öğrenildi. (Akşam)

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