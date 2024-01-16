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Spor

Canizares: Barcelona yeni hoca düşünmeli

Real Madrid'in ve Valencia'nın eski kalecisi Santiago Canizares, Barcelona ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

16 Ocak 2024 Salı 20:43 - Güncelleme:
Canizares: Barcelona yeni hoca düşünmeli
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Real Madrid'in ve Valencia'nın eski kalecisi Santiago Canizares, Barcelona ile ilgili dikkat çeken yorumlarda bulundu.

Canizares, Barcelona'nın Xavi Hernandez yerine yeni bir teknik adam düşünmesi gerektiğini söyledi.

Canizares, açıklamasında, "Xavi, geçen sezon oyuncuların ve soyunma odasının güvenini kazanmıştı. Bu yıl, sözleri oyunculara ulaşmıyor. Herkes kendisi için oynuyor. Takım istikrarını ve kolektif hareketini kaybetti. Teknik direktör bunu yeniden sağlamalı. Takım kontrolden çıktığında teknik direktör de bundan sorumludur. Şu anda Xavi'yi suçlamıyorum ama Barcelona'nın yerinde olsam Xavi'nin yerine kimin geçeceğini düşünmeye başlardım. Xavi'nin durumu değiştireceğine inanmıyorum" ifadelerini kullandı.

Xavi Hernandez yönetimindeki Barcelona, geçen yıl La Liga'da şampiyon olmuştu. Bu sezon ligde oynadığı 19 maçta topladığı 41 puanla 4. sırada yer alan Katalan ekibi, son olarak Süper Kupa'da ezeli rakibi Real Madrid'e 4-1'lik skorla kaybetmişti.

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