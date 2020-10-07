A Milli Futbol Takımımız özel maçta deplasmanda Almanya ile karşı karşıya geliyor.
Köln Stadı'nda oynanacak mücadele 21.45'te başlayacak karşılaşmada Fransa Futbol Federasyonu'ndan Benoit Bastien yönetecek. Karşılaşmayı TRT 1'den canlı yayınlayacak.
A Milli Takım, Almanya maçının ardından, UEFA Uluslar B Ligi'nde 11 Ekim Pazar günü Moskova'da Rusya'ya konuk olup, 14 Ekim Çarşamba günü ise İstanbul'da Sırbistan'ı ağırlayacak.
ALMANYA: Leno, Koch, Henrichs, Rüdiger, Schulz, Emre Can, Neuhaus, Waldschmidt, Draxler, Brandt, Havertz.
TÜRKİYE: Mert, Nazım, Merih, Kaan, Hasan Ali, Okay, Ozan, Efecan, Emre, Yusuf , Enes.
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Almanya 0-0 Türkiye
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