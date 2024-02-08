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Spor

CANLI ANLATIM: Antalyaspor-Beşiktaş

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Sergen Yalçın yönetimindeki Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor. Maçın canlı anlatımı ve istatistiklerini star.com.tr adresinden takip edebilirsiniz.

8 Şubat 2024 Perşembe 19:39 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM: Antalyaspor-Beşiktaş
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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Bitexen Antalyaspor'un konuğu oluyor

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan karşılaşma, saat 20.45'te başladı. A Spor'dan canlı yayınlanan mücadeleyi, hakem Ümit Öztürk yönetiyor.

İLK 11'LER

Antalyaspor

Helton, Bünyamin, Veysel, Bahadır, Güray, Kaluzinski, Safuri, Saric, Larsson, Bytyqi, Buksa..

Beşiktaş

Mert, Onur, Necip, Bakhtiyor, Umut, Amartey, Gedson, Cenk, Rebic, Semih.

Beşiktaş'ta tedavileri devam eden Omar Colley, Vincent Aboubakar ve Salih Uçan, Antalya'da görev yapamayacak.

Siyah-beyazlı ekipte uzun süreli sakatlığı bulunan Alex-Oxlade Chamberlain ve Amir Hadziahmetovic'in yanı sıra Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Demokratik Kongolu futbolcu Arthur Masuaku da kadroda yer alamayacak.

Kupaya 5. turdan başlayan Beşiktaş, Eyüpspor'u 4-0 mağlup ederek son 16 turuna adını yazdırdı.

Bu sezonki kupa serüvenine 3. turdan başlayan Antalyaspor ise ilk maçında 52 Orduspor FK'yi 3-0'la geçti. Bir üst turda Kepezspor'u 6-1 yenen Antalyaspor, 5. turda da Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

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