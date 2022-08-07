Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk haftasında Galatasaray, Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda yapılacak maç saat 21.45'te başlayacak. Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise hakem Alper Ulusoy oturacak.

Ligde geride kalan sezonu 13. tamamlayarak tarihinin en kötü performansını gösteren sarı-kırmızılı ekip, yeni sezona iyi bir şekilde girerek moral bulmak istiyor.

EKSİKLER



Antalyaspor kadrosunda eksik oyuncu bulunmuyor.

Galatasaray'da sakatlığı bulunan yeni transfer Leo Dubois, müsabakada forma giyemeyecek. Ayrıca Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram ve Sekidika maç kadrosunda yer almıyor.

53. KEZ KARŞI KARŞIYA



Galatasaray ile Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'de 53. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 52 maçta sarı-kırmızılılar 31, kırmızı-beyazlılar 7 galibiyet aldı, taraflar 14 müsabakada ise eşitliği bozamadı.

Galatasaray'ın 101 golüne, Akdeniz ekibi 47 golle karşılık verdi.

GALATASARAY SON 12 MAÇTA MAĞLUP OLMADI



Galatasaray, Antalyaspor ile ligde oynadığı son 12 müsabakada mağlubiyet yaşamadı.

Sarı-kırmızılı takımı son olarak 2015-2016 sezonunun ikinci yarısında 4-2 mağlup etmeyi başaran Antalyaspor, sonraki 6 sezonda rakibiyle yaptığı lig maçlarında galibiyet elde edemedi.

Bu süreçte 8 galibiyet, 4 beraberlik alan Galatasaray 27 gol attı. Antalyaspor ise galibiyete hasret kaldığı 12 maçta fileleri 7 kez havalandırabildi.

ANTALYA'DAKİ MAÇLAR



Galatasaray ile Antalyaspor, lig tarihinde Antalya'da 26 maç yaptı.

Antalya'daki maçlarda Galatasaray 15, ev sahibi ekip 3 kez galip geldi, 8 maç da berabere sonuçlandı.

Sarı-kırmızılı takım, deplasmanda Antalyaspor'a 47 gol atarken, kalesinde 24 gol gördü.

Deplasmanda rakibiyle yaptığı son 6 maçı kaybetmeyen Galatasaray, söz konusu maçlarda üçer galibiyet ve beraberlik aldı. Bu müsabakalarda 9 gol atan sarı-kırmızılı ekip, kalesindeki 6 gole engel olamadı.

GALATASARAY LİGE İYİ BAŞLIYOR



Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'de sezonların ilk hafta maçlarında aldığı iyi sonuçlarla dikkati çekiyor.

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak. Galatasaray, 64 sezonu geride kalan ligde açılış maçlarında 44 galibiyet, 12 yenilgi, 8 beraberlik aldı.

Galatasaray, lig tarihinde konuk takım sıfatıyla oynadığı 26 ilk hafta maçının ise 14'ünü kazandı, 7'sini yitirdi, 5'inde ise berabere kaldı.

DEPLASMANDAKİ SON 10 AÇILIŞ MAÇININ 6'SINDA PUAN KAYBETTİ



Galatasaray, dış sahada çıktığı son 10 açılış müsabakasının sadece 4'ünü kazanabildi.

Sarı-kırmızılı ekip, 2001-2002 sezonuyla başlayan süreçte rakip sahada çıktığı 10 ilk hafta mücadelesinde 4 galibiyet, üçer de beraberlik ve yenildi yaşadı.

ÜÇÜNCÜ KEZ SEZONU KAPATTIĞI TAKIMLA AÇACAK



Galatasaray, lig tarihinde üçüncü kez bir önceki sezonun son maçında karşılaştığı rakiple yeni sezonu açacak.

Sarı-kırmızılı takım, 1973-1974 sezonunun son haftasında konuk ettiği Giresunspor ile 1974-1975 sezonunun ilk haftasında karşılaştı.

"Cimbom" 1998-1999 sezonunun son haftasında mücadele ettiği Gaziantepspor ile 1999-2000 sezonunun ilk haftasında karşı karşıya geldi.

Galatasaray, geçen sezonun son haftasında karşılaştığı Antalyaspor ile bu sezonun ilk haftasında da mücadele edecek.

EN FARKLI GALİBİYETİ 4-0'LIK SONUÇLARLA



Galatasaray, ilk hafta maçlarında en farklı skorlu galibiyetini 4-0'lık sonuçlarla alırken, en farklı yenilgiyi ise 3-1 ve 2-0'lık skorlarla yaşadı.

Sarı-kırmızılı takım, 1964-1965 sezonunda Feriköy'ü, 1983-1984'te Karagümrük'ü, 2007-2008'de de Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup etti.

Galatasaray, 1979-1980'de Göztepe'ye 3-1, 2011-2012'de İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Medipol Başakşehir) ve 2019-2020 sezonunda da Denizlispor'a 2-0'lık skorlarla kaybetti.

İLK 11'LER:

ANTALYASPOR: Boffin, Bünyamin, Ömer, Kudryashov, Güray, Fernando, Soner, Ndao, Ghacha, Adriano, Haji Wright.

GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Berkan, Oliveira, Emre, Yunus, Kerem, Seferovic