Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, sahasında Aytemiz Alanyaspor'la karşı karşıya geliyor.

Vodafone Park'ta saat 20.30'da oynanacak mücadele beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak. Zorlu karşılaşmayı Volkan Bayarslan yönetecek. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Özgüç Türkalp oturacak.

Sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı ise Aytemiz Alanyaspor 2-0 kazanmıştı.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ



Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Mert Günok ve cezalı Larin'in yanı sıra Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre ve Mehmet Topal maç kadrosunda yer almadı.

Aytemiz Alanyaspor'da ise golcü Diedhiou karşılaşmada forma giyemeyecek.

BEŞİKTAŞ EVİNDE YENİLMİYOR



Siyah-beyazlılar, rakibiyle bugüne kadar karşı karşıya geldiği 12 maçta 9 galibiyet alırken, 1 maç beraberlikle sonuçlandı, Akdeniz temsilcisi 2 kez kazandı. Beşiktaş'ın evinde oynanan maçlarda ise Alanyaspor bugüne kadar 90 dakikalar sonunda puan alamadı. Kartal'ın ev sahibi olduğu 5 maçta da kazanan Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlılar, bu m açlarda 12 gol atarken, kalesinde 2 gol gördü.

BEŞİKTAŞ'TA 6 İSİM SINIRDA



Alex Teixeira, Rıdvan Yılmaz, Welinton, Valentin Rosier, Güven Yalçın ve Souza Alanya karşısında kart görmeleri durumunda gelecek hafta oynanacak Giresunspor deplasmanında forma giyemeyecekler.

ALANYASPOR'DA 2 İSİM CEZA SINIRINDA



Alanyaspor'da Efkan Bekiroğlu ve Emre Akbaba sarı kart ceza sınırında. Bu iki önemli isim sarı kart görmeleri halinde önümüzdeki hafta oynanacak Antalyaspor - Alanyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

İLK 11'LER:

BEŞİKTAŞ: Ersin, Welinton, Vida, Montero, Rosier, Josef, Can, Rıdvan, Ghezzal, Teixeira, Batshuayi.

ALANYASPOR: Marafona, Juanfran, Fatih, Furkan, Borja, Umut, Novais, Efkan, Efecan, Tayfur, Candeias.