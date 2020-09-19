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Spor

CANLI ANLATIM! Beşiktaş - Antalyaspor

Süper Lig'in ikinci haftasında Beşiktaş evinde Antalyaspor'u konuk ediyor. Siyah beyazlılarda Dorukhan Toköz haftalar sonra ilk 11'de şans bulurken Antalyaspor puan ya da puanlar kazanmak istiyor. Beşiktaş - Antalyaspor karşılaşmasının canlı anlatımını anı anına Star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

19 Eylül 2020 Cumartesi 18:00 - Güncelleme: 19 Eylül 2020 Cumartesi 19:02
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Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor.

Vodafone Park'ta oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Karşılaşma beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacak karşılaşmada Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, koronavirüs tesi pozitif çıktığı için geçen hafta olduğu gibi bu hafta da takımının başında sahada olamayacak.

Sezonun ilk haftasında Beşiktaş deplasmanda Trabzonspor'u yenerken Antalyaspor ise Gençlerbirliği'ni evinde mağlup etmişti.

Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu:

BEŞİKTAŞ: Ersin, Necip, Vida, Welinton, N'Sakala, Atiba, Dorukhan, Boyd, Mensah, Hasic, Larin

ANTALYASPOR: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudriashov, Eren, Nuri, Hakan, Doğukan, Amilton, Fredy, Jahovic.

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