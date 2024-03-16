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Spor

CANLI ANLATIM: Beşiktaş-Antalyaspor

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, evinde Antalyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı anlatım ve istatistiklerini star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

16 Mart 2024 Cumartesi 18:12 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM: Beşiktaş-Antalyaspor
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Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, Bitexen Antalyaspor'u ağırlıyor.

Tüpraş Stadı'nda oynanan mücadele, saat 20.30'da başladı. Hakem Burak Pakkan'ın yönettiği karşılaşmanın VAR hakemi olarak ise Hakan Ceylan görev yapıyor.

Bu sezon aldığı başarısız sonuçlarla şampiyonluk yarışının gerisinde kalan siyah-beyazlı ekip, ligde oynadığı son 2 maçta Galatasaray ve Gaziantep FK'ye yenilerek üçüncülük yarışında Trabzonspor'un gerisine düştü.

Ligde 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 11 yenilgi sonucunda 46 puan toplayan Beşiktaş, puan cetvelinin 4. sırasında yer alıyor.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Worrall, Colley, Serkan Emrecan Terzi, Gedson, Amartey, Rashica, Muçi, Cenk, Semih.

Antalyaspor: Helton, Bünyamin, Veysel, Bahadır, Erdoğan Yeşilyurt, Kaluzinski, Van de Streek, Safuri, Saric, Larsson, Buksa

BEŞİKTAŞ'TA 3 İSİM CEZALI

Siyah-beyazlı takım, Antalyaspor karşısına 3 önemli isimden yoksun çıkacak.

Gaziantep FK maçında sarı kart cezalısı durumuna düşen Necip Uysal, Rachid Ghezzal ve Arthur Masuaku, karşılaşmada görev yapamayacak.

Cezalı isimlerin yanı sıra tedavileri devam eden Salih Uçan ve Tayfur Bingöl ile Gaziantep FK maçında sakatlanan Al Musrati de Antalyaspor karşısında forma giyemeyecek.

SERGEN YALÇIN DOLMABAHÇE'YE DÖNÜYOR

Beşiktaş'a son şampiyonluğunu yaşatan ve şu anda Antalyaspor'da görev yapan teknik direktör Sergen Yalçın, 840 gün sonra yeniden Tüpraş Stadı'na çıkacak.

Beşiktaş'la 2021-2022 sezonunda beklentilerin gerisinde kalan ve kulüple yollarını ayıran Yalçın, siyah-beyazlı takımın başında Dolmabahçe'deki son lig maçına 27 Kasım 2021'de çıkmıştı.

Sergen Yalçın'ın görev yaptığı son lig maçında Beşiktaş, Giresunspor'a 4-0 yenilmişti.

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