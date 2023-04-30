Vodafone Park'ta oynanan mücadele 19.00'da başlıyor. Derbi maçını hakem Ali Şansalan yönetiyor. Karşılaşmanın VAR hakemi ise Serkan Tokat.

Galatasaray, ligin geride kalan bölümünde oynadığı 29 maçta 22 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Topladığı 70 puanla liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılı ekip, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde bulunuyor.

Ligde oynadığı son 8 karşılaşmada 7 galibiyet 1 beraberlik alarak üst sıraları zorlayan siyah-beyazlı ekip, geride kalan 30 maçta topladığı 62 puanla ligde 3. sırada yer alıyor. Siyah-beyazlı ekibin, 1 maçı eksik olan lider Galatasaray'la arasında ise 8 puan fark bulunuyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray 2-1 kazanmıştı.

Beşiktaş'ta ağrıları devam eden Omar Colley cumartesi yapılan taktik çalışmasında yer almadı. Colley'in durumu maç saatinde yapılan son kontrollerin ardından belli oldu. Beşiktaş'ta Colley derbiye ilk 11'de başladı.

BEŞİKTAŞ: Mert, Rosier, Colley, Saiss, Masuaku, Hadziahmetovic, Gedson, Salih, Redmond, Cenk Tosun, Aboubakar

GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Torreira, Oliveira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi