10 Şubat 2022 Perşembe 19:28 - Güncelleme: 10 Şubat 2022 Perşembe 19:31

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş, Göztepe'yi konuk edecek.

Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Hakem Yasin Kol yöneteceği mücadelede Yaşar Kemal Uğurlu, VAR hakemi olarak görev yapacak.

İki takım arasında Spor Toto Süper Lig'de oynanan maçta Beşiktaş, evinde Göztepe'yi 2-1 mağlup etmişti.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan mücadelenin galibi normal sürede belli olmazsa uzatmalar ve sonrasında penaltılarla belli olacak.

Beşiktaş'ta Georges-Kevin Nkoudou, Gökhan Töre, Kenan Karaman, Mehmet Topal, Mert Günok ve Valentin Rosier kadroya alınmadı.

75. RANDEVU



Kartal, Göztepe'yle bugüne dek karşı karşıya geldiği 74 karşılaşmada 41 kez galibiyete uzanırken bu mücadelelerin 21'i ise beraberlikle sonuçlandı. İzmir ekibi de 12 karşılaşmada sahadan mutlu ayrılan taraf oldu.

Siyah-Beyazlı takım, sahasında oynadığı maçlarda yalnızca 3 kez kaybetti. 38 karşılaşmadan Beşiktaş, 25 kez galip gelirken, 10 mücadele ise berabere bitti. Göztepe, rakibini deplasmanda en son 27 Nisan 2002 yılında mağlup edebilmişti.

BU TURA NASIL GELDİLER?



Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren siyah-beyazlı takım, 2021-2022'deki 5. tur mücadelesinde Altay'ı 1-0 yenerek son 16 turuna yükseldi. Kupanın 4. turunda Kahta 02'yi 5-0 yenen Göztepe ise 5. turda Yılport Samsunspor'a 1-0 üstünlük kurarak son 16 turunda mücadele etme hakkı yakaladı.

İLK 11'LER:

BEŞİKTAŞ: Ersin, Kerem, Vida, Montero, Rıdvan Yılmaz, Pjanic, Ghezzal, Josef, Oğuzhan Özyakup, Teixeira, Larin.

GÖZTEPE: İrfan Can, Arslanagic, Atınç, Kahraman, Kerim, Obinna, Aytaç, Moubandje, Halil, Tijanic, Ndiaye.