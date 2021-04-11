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Spor

CANLI ANLATIM! Erzurumspor - Beşiktaş

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında lider Beşiktaş, B.B. Erzurumspor'a konuk oluyor.

11 Nisan 2021 Pazar 18:01 - Güncelleme: 11 Nisan 2021 Pazar 18:04
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Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la deplasmanda karşılaşıyor.

Erzurum Kazım Karabekir Stadı'ndaki müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Karşılaşmada Alper Ulusoy, VAR hakemi olarak görev yapacak.

Ligde Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldıktan sonra Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, 33. haftada Aytemiz Alanyaspor'u 3-0 yendi. 67 puanı bulunan lider Beşiktaş, ikinci Fenerbahçe'nin 4, üçüncü Galatasaray'ın ise 6 puan önünde bulunuyor.

Ligde 6 galibiyet, 10 beraberlik ve 16 yenilgiyle 28 puan toplayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 20. sırada yer alıyor.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Erzurumspor'da Murat, Oltan, Bergdich kart cezalısı, Novikovas ise kart cezası nedeniyle kadroda yer almıyor.

Beşiktaş'ta sakatlıkları süren Aboubakar ve Hasic'in yanı sıra kart cezalısı Josef de Souza maç kadrosunda yer almayacak.

İLK 11'LER

ERZURUMSPOR: Szumski, Butko, Manuel da Costa, Hasan, Schwechlen, Omolo, Boumal, Cenk Ahmet, Emrah, Chahechouhe, El Kabir

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Dorukhan, Atiba, Oğuzhan, Ghezzal, Larin, Cenk Tosun.

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