18 Ocak 2022 Salı 19:04 - Güncelleme: 18 Ocak 2022 Salı 19:04

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Hakem Halil Umut Meler'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanacak. Mücadelenin VAR hakemi ise Sarper Barış Saka.

Ligin 21. haftasında Gaziantep FK'yi 1-0 yenen Beşiktaş, 32 puanla 7. sırada bulunuyor. VavaCars Fatih Karagümrük ise topladığı 30 puanla 11. sırada yer alıyor.

Beşiktaş, bu sezonun ilk yarısında oynadığı ve 10 kişi kaldığı maçta rakibini 1-0 mağlup etti.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ



Karagümrük'te Biglia ve Zukanovic kart cezaları nedeniyle kadroda yok. Ahmed Musa ise Milli Takımda olduğundan sahada olamayacak. Balkovec, Erhun ve Adnan ise kart sınırında.

Beşiktaş'ta Emirhan, Atiba, Welinton, N'Koudou ve Umut kadroda yer almıyor. Oğuzhan ve Larin kart sınırındaki isimler.

SON 7 MAÇTA 3 GALİBİYET



Beşiktaş, ligdeki son 7 maçta 3 galibiyet elde etti.

Söz konusu dönemde Yukatel Kayserispor (4-2), Göztepe (2-1) ve Gaziantep FK'yi (1-0) yenen siyah-beyazlı ekip; Kasımpaşa (1-1), Fenerbahçe (2-2) ve Çaykur Rizespor (2-2) maçlarını beraberlikle tamamladı.

Beşiktaş, İttifak Holding Konyaspor'a ise 1-0 mağlup oldu.

DEPLASMANDAKİ 10 MAÇTA BİR GALİBİYET



Beşiktaş, bu sezon deplasmanda galibiyet almakta zorlandı.

Dış sahada 10 karşılaşmaya çıkan siyah-beyazlı ekip, bunların sadece birini kazanabildi.

Dış sahadaki 4 karşılaşmayı beraberlikle tamamlayan siyah-beyazlı ekip, rakiplerine de 5 kez mağlup oldu.

Deplasmanda sadece 7 puan alabilen Beşiktaş, dış sahadaki son 8 karşılaşmayı ise kazanamadı.

Sezonun ilk iki dış saha maçında Gaziantep FK ile 0-0 berabere kalan ve Fraport TAV Antalyaspor'u 3-2 yenen Beşiktaş, sonraki karşılaşmalarda istediğini alamadı.

Altay'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Beşiktaş; Medipol Başakşehir'e 3-2, Atakaş Hatayspor'a 1-0, Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 ve İttifak Holding Konyaspor'a 1-0 yenildi.

Beşiktaş, söz konusu dönemde deplasmandaki Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor maçlarını 2-2, Kasımpaşa mücadelesini ise 1-1 beraberlikle tamamladı.

Dış sahada rakip fileleri 11 kez havalandırabilen siyah-beyazlı ekip, kalesinde ise 16 gol gördü.

12. KEZ KARŞI KARŞIYA



Beşiktaş ile VavaCars Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'de 12. kez karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazlı takım, ligde 8. kez yer alan Fatih Karagümrük ile oynadığı 11 maçın 7'sini kazandı.

Taraflar arasındaki iki karşılaşma beraberlikle tamamlandı. Fatih Karagümrük, Beşiktaş'a 2 kez üstünlük kurmayı başardı.

1959-1960'da oynanan maçlarda Beşiktaş, rakibine 2-0 ve 4-1 üstünlük kurarken, 1960-1961'deki maçlardan birini 1-1 beraberlikle tamamlayıp birinden 2-1 galip ayrıldı.

1961-1962'de ilk maç Fatih Karagümrük'ün 1-0 üstünlüğüyle tamamlanırken, ikinci devredeki karşılaşmada 2-2 eşitlik yaşandı.

Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ün küme düştüğü 1983-1984 sezonunda ise rakibine 4-0 ve 4-1 üstünlük kurdu.

Geçen sezon ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Beşiktaş 4-1 kazanırken, Fatih Karagümrük de Vodafone Park'ta rakibine 2-1 üstünlük kurdu.

Bu arada Süper Lig, 1959 ve 1962-1963 sezonlarında iki ayrı grup olarak organize edilirken, iki takım farklı gruplarda yer aldıkları için karşı karşıya gelemedi.

OĞUZHAN VE LARİN SINIRDA



Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup ve Cyle Larin, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Oğuzhan ile Larin, karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde ligin 23. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile deplasmanda oynanacak müsabakada forma giyemeyecek.

İLK 11'LER:

FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano, Salih Dursun, Burak Bekaroğlu, Caner Erkin, Balkovec, Adnan Uğur, Jimmy Durmaz, Bistrovic, Emre Mor, Karamoh, Borini.

BEŞİKTAŞ: Ersin Destanoğlu, Rosier, Necip Uysal, Vida, Rıdvan Yılmaz, Josef, Ghezzal, Pjanic, Oğuzhan Özyakup, Larin, Batshuayi.