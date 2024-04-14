Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında bugün VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk oluyor.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadele, saat 19.00'da başladı. Karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetiyor. Mücadele BeIN Sports 1'den yayınlanıyor. VAR hakemi olarak Portekizli Andre Narciso görev yapıyor.

Ligde oynadığı 31 mücadelede 26 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 82 puan toplayan sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın 2 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

Son 6 maçını kazanarak 18 puan toplayan İsmail Kartal'ın öğrencileri, deplasmanda mağlup olmayan tek takım durumunda. Fenerbahçe, rakip sahada çıktığı 15 maçın 14'ünü kazanırken 1 beraberlik aldı.

İLK 11'LER

Fatih Karagümrük: Sirigu, Biraschi, Rohden, Can Keleş, Eysseric, Güven Yalçın, Levent Mercan, Ryan Mendes, Koray Günter, Ceccherini, Bertolacci

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Serdar, Çağlar, Ferdi, İsmail, Fred, Krunic, İrfan Can, Tadic, Dzeko

*Fenerbahçe'de Alexander Djiku, Mert Hakan Yandaş ve Cengiz Ünder, sakatlıkları sebebiyle maç kadrosuna alınmadı.

FENERBAHÇE'DE 7 EKSİK İSİM

Fenerbahçe'de VavaCars Fatih Karagümrük maçı öncesinde 7 eksik bulunuyor.

Belindeki rahatsızlık sebebiyle Olympiakos maçının kadrosundan çıkarılan Cengiz Ünder'in yanı sıra Yunanistan deplasmanında sakatlık yaşayan Rodrigo Becao ve Jayden Oosterwolde, bu maçta forma giyemeyecek. Oosterwolde, aynı zamanda cezalı durumda.

Sakatlıklarını atlatmalarına karşın hazır olmayan Joshua King ve Mert Hakan Yandaş da Fatih Karagümrük deplasmanında takımlarını yalnız bırakacak.

Sakat oyuncuların yanı sıra Sebastian Szymanski ve kaleci İrfan Can Eğribayat da cezalı olan isimler.

İKİ TAKIM ARASINDA 16. RANDEVU

VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olacak Fenerbahçe, rakibiyle lig tarihinde 16. kez karşı karşıya gelecek.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.

İki takımın bugüne kadar karşı karşıya geldiği 15 lig maçında Fenerbahçe 10 kez sahadan galibiyetle ayrılırken 4 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Fatih Karagümrük, sarı-lacivertliler karşısında 1 kez galibiyete uzanan taraf oldu.

Fenerbahçe, söz konusu karşılaşmalarda 26 kez gol sevinci yaşarken kalesinde ise 17 gol gördü.

DEPLASMANDA MAĞLUBİYET YAŞAMADI

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük ile ligde bugüne kadar 7 kez deplasmanda karşı karşıya geldi.

Bu maçların 4'ünü kazanan sarı-lacivertliler, 3 kez de rakibiyle berabere kaldı.

Fenerbahçe'nin attığı 12 gole Fatih Karagümrük 8 golle karşılık verdi.

İLK MAÇI KARAGÜMRÜK KAZANDI

İki takım arasında oynanan 15 karşılaşmada Fatih Karagümrük 1 kez galip gelirken, bu müsabaka iki takım arasındaki ilk Süper Lig maçı olma özelliği taşıyor.

12 Kasım 1959'da Mithatpaşa Stadı'nda oynanan maçı kırmızı-siyahlı ekip 2-0 kazanırken, bu karşılaşmanın ardından oynanan 14 mücadelede ise Fenerbahçe kaybetmedi.

9 Eylül 1959'da oynanması gereken müsabaka, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi birinci turunda Macaristan'ın Csepel ekibiyle eleme maçı olması sebebiyle ertelenip 12 Kasım'da oynandı.

Sarı-lacivertli ekip, bu turu geçerek son 16 turunda Fransa'nın Nice ekibiyle eşleşmişti.

6 KARŞILAŞMADA FENERBAHÇE 2-1 ÖNDE

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında en farklı galibiyetlerini 2-0, 3-1 ve 4-2'lik skorlarla elde etti.

Fatih Karagümrük de rakibine karşı aldığı tek galibiyeti 2-0'lık sonuçla kazandı.

İki takım arasında oynanan maçlarda sarı-lacivertli ekip, 6 kez sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Ligde geçen sezon Ülker Stadı'nda oynanan müsabaka, iki takım arasındaki en gollü maç oldu.

Fenerbahçe, uzatma dakikalarında Batshuayi'nin golüyle skoru 5-4'e getirerek 3 puana uzandı.