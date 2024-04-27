Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşılaşacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

Ligde 7 maçlık galibiyet serisinin ardından geçtiğimiz hafta deplasmanda Sivasspor ile 2-2 berabere kalan sarı-lacivertliler, zirve yarışında ciddi yara almıştı.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, Beşiktaş derbisine lider Galatasaray'ın Adana Demirspor'u mağlup etmesiyle zirvenin 7 puan gerisinde başlayacak.

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Becao, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Batshuayi.

Beşiktaş: Mert, Necip, Colley, Worral, Masuaku, Al-Musrati, Gedson, Muleka, Muçi, Rashica, Semih.

FENERBAHÇE'DE TEK EKSİK

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde bir oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı devam eden Jayden Oosterwolde, derbide forma giyemeyecek.

BEŞİKTAŞ'TA 5 EKSİK

Siyah-beyazlı ekipte 5 futbolcu, Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek.

Sarı kart cezalısı Jonas Svensson'un yanı sıra sakatlıkları bulunan Bakhtiyor Zaynutdinov, Serkan Emrecan Terzi Tayfur Bingöl ve Demir Ege Tıknaz, müsabakada görev yapamayacak.

SEMİH VE ONUR DÖNÜYOR

Beşiktaş'ta tedavileri ve adaptasyon süreçleri tamamlanan Semih Kılıçsoy ile Onur Bulut, derbide sahada olabilecek.

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in 32. haftasında Yılport Samsunspor ile oynanan maçın ardından Semih'in sakatlandığını duyurmuştu. 18 yaşındaki futbolcu, son 2 müsabakada kadroda yer alamamıştı.

Antrenmanda sakatlanan Onur Bulut ise son 4 karşılaşmada kadroya alınmamıştı. Teknik sorumlu Serdar Topraktepe'nin Fenerbahçe karşısında 2 oyuncuya da ilk 11'de görev vermesi bekleniyor.

FENERBAHÇE'DE 7 İSİM NIRDA

Fenerbahçe'de derbi öncesinde 7 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Sarı-lacivertlilerde Edin Dzeko, Dusan Tadic, Michy Batshuayi, Cengiz Ünder, Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu ve Rodrigo Becao, kart görmeleri durumunda Konya deplasmanında takımını yalnız bırakacak.

BEŞİKTAŞ'TA SINIRDAKİLER

Beşiktaş'ta Daniel Amartey ve Semih Kılıçsoy derbi öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, karşılaşmada kart görmeleri durumunda ligin 35. haftasında Çaykur Rizespor ile yapılacak maçta forma giyemeyecek.

BEŞİKTAŞ PUAN ÇIKARAMADI

Beşiktaş, taraftarlarına hayal kırıklığı yaşattığı bu sezon derbilerden de puan çıkaramadı.

Siyah-beyazlı takım, Galatasaray'a 2-1 ve 1-0'lık skorlarla yenilirken, Fenerbahçe'ye ise 3-1 mağlup oldu.

TOPRAKTEPE'NİN 6. MAÇI

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisiyle Serdar Topraktepe yönetiminde 6. maçını oynayacak.

Siyah-beyazlı takım, bu sezon teknik sorumlu Topraktepe ile Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda 5 müsabakaya çıktı. Bu karşılaşmaların 3'ünü kazanan Beşiktaş, 1'inde berabere kaldı, 1'inden ise mağlubiyetle ayrıldı.

DEV REKABETTE 359. RANDEVU

Fenerbahçe ile Beşiktaş, yapacakları maçla 359. kez karşı karşıya gelecek.

İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0'lık galibiyetiyle başlayan 100 yıllık rekabette sarı-lacivertlilerin galibiyet ve gol sayısı bakımından üstünlüğü bulunuyor. Söz konusu maçlarda Fenerbahçe 134, Beşiktaş ise 127 galibiyet aldı. 97 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Rekabette Fenerbahçe 497 kez fileleri havalandırdı, Beşiktaş ise 456 gol kaydetti.

FENERBAHÇE ÜSTÜN

Fenerbahçe ile Beşiktaş, Süper Lig'de 136. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında ligde oynanan 135 derbide sarı-lacivertliler 48, siyah-beyazlılar ise 42 galibiyet elde etti. 45 mücadelede ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı.

Söz konusu maçlarda her iki takım da 156'şar gol kaydetti.

SON 10 DERBİNİN 5'İNDE KAZANAN YOK

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan son 10 maçın 5'i beraberlikle sonuçlandı.

2018-2019 sezonundan bu yana yapılan söz konusu 10 derbinin 3'ünü siyah-beyazlı takım, 2'sini ise sarı-lacivertli ekip kazandı.

REKABETTE İLGİNÇ NOTLAR

Fenerbahçe ile Beşiktaş, birbirlerine karşı tarihi maçlara imza attı.

İki ekip de en farklı galibiyetlerini yedişer gol atarak kazandı. Beşiktaş, 23 Mart 1941'deki özel karşılaşmayı 7-1 kazandı. Siyah-beyazlılar, 6 Ocak 1990'da ise Fenerbahçe'yi 5-1 yenerek ligde rakibine karşı en farklı galibiyetine ulaştı.

Fenerbahçe ise siyah-beyazlı rakibi karşısında en farklı galibiyetini 6 Aralık 1958'de oynanan özel maçta 7-0'lık skorla aldı. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş'a karşı ligdeki en farklı galibiyetini 7 Mart 1976 ve 7 Ekim 2012'de 3-0'lık sonuçlarla yaşadı.

LIVAKOVIC'İN PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic, bu sezon sarı-lacivertli formayla tüm kulvarlarda 35 maçta forma giydi.

Süper Lig'de çıktığı 29 müsabakada 27 gol yiyen Hırvat file bekçisi, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise kaleyi koruduğu 6 maçta 12 gole engel olamadı.

Dominik Livakovic, ligde 11, Avrupa'da ise 2 maçta rakiplerinin gol sevinci yaşamasına izin vermedi.

Hırvat kaleci, sarı-lacivertli takımda üçüncü kez derbi heyecanı yaşayacak.

Sezon başında ülkesinin Dinamo Zagreb takımından transfer edilen 29 yaşındaki file bekçisi, yeni takımında ilk derbisine Beşiktaş maçıyla çıkmıştı. Daha sonra golsüz sona eren Galatasaray derbisinde forma giyen Livakovic, tek golü Beşiktaş ile oynadıkları maçta yedi.

MERT GÜNOK'UN PERFORMANSI

Beşiktaş'ın milli kalecisi Mert Günok, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 40 müsabakada kalesinde 42 gol gördü.

35 yaşındaki file bekçisi, Süper Lig'de 27, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise 9 maçta forma giydi.

Ligde 30 gol yiyen Mert Günok, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise rakip takımların 11 kez fileleri havalandırmasına engel olamadı.

Deneyimli kaleci, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 4 maçta görev alırken sadece 1 gol yedi.