12 Nisan 2021 Pazartesi 18:00 - Güncelleme: 12 Nisan 2021 Pazartesi 18:01

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında evinde Gaziantep FK'yı konuk ediyor.

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetecek. Mücadeleyi beIN Sports 1 yayınlayacak.

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Fenerbahçe, Gaziantep mücadelesinde 3 futbolcusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde tedavi süreci devam eden Sadık Çiftpınar'ın yanı sıra takımdan ayrı çalışan Diego Perotti ve Mesut Özil, forma giyemeyecek. Bu oyuncuların yanı sıra Nazım Sangare'nin durumuna maç saatinde Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu karar verecek.

7 OYUNCU KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de 7 futbolcu, Gaziantep karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde Caner Erkin, Dimitrios Pelkas, İrfan Can Kahveci, Jose Sosa, Marcel Tisserand, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş, yarın sarı kart görmeleri halinde ligin 35. haftasında Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

İLK 11'LER



FENERBAHÇE: Altay, Gökhan, Serdar, Szalai, Caner, Sosa, Ozan, Mert Hakan, Pelkas, İrfan Can, Valencia



GAZİANTEP FK: Günay, Djilobodji, Kenan Özer, Morais, Olkowski, Miranda, Mirallas, Rashid, Maxim, Vetrih, Dicko

