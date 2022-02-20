20 Şubat 2022 Pazar 17:52 - Güncelleme: 20 Şubat 2022 Pazar 19:03

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor'u ağırlıyor.

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetiyor. Karşılaşmanın VAR hakemi ise Yaşar Kemal Uğurlu.

Ligin 25. haftasında deplasmanda GZT Giresunspor'u yenen Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise Çekya'nın Slavia Prag takımına sahasında mağlup oldu. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya 40 puan ve averajla 6. sırada giriyor.

Bordo-beyazlılar, ligde oynadığı 25 maçta 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 mağlubiyet sonucunda topladığı 39 puanla 7. sırada bulunuyor. Ligde Fenerbahçe'ye karşı henüz galibiyeti bulunmayan Atakaş Hatayspor, rakibi karşısında ilk 3 puanını arayacak.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ



Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Filip Novak, Luiz Gustavo, İrfan Can Kahveci ve Kim Min-jae'nin yanı sıra sarı kart cezalısı Ferdi Kadıoğlu ve hazır olmayan Mesut Özil Atakaş Hatayspor karşısında forma giyemeyecek.

Hatay temsilcisinde sakatlığı süren Burak Can Çamoğlu'nun yanı sıra 5 maç men cezası bulunan Fatih Kurucuk, karşılaşmada forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan Simon Falette ve Mame Diouf'un durumu ise maç saatinde belli olacak.

ATAKAŞ HATAYSPOR İLK GALİBİYET PEŞİNDE



Atakaş Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, Fenerbahçe karşısında ilk galibiyetlerinialmak istediklerini söyledi. Savaş açıklamasında "Süper Lig'de Fenerbahçe ile ikisi geçen sezonda toplam 3 maç yaptık. İkisini sahamızda birini de deplasmanda oynadık. Geçen yıl deplasmandaki maçta 0-0 berabere kalmıştık. Sahamızda iki maçta da 2-1 mağlup olduk. Seyir zevki yüksek bir maç olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

SON 5 MAÇTA 1'ER GALİBİYET



Mücadele öncesinde her iki takım da son 5'er resmi maçında sadece 1 galibiyet alabildi.

Fenerbahçe son 5 maçlık periyodunun ilkinde Sivasspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalırken Başakşehir'e deplasmanda 1-0 mağlup oldu. Kayserispor'a da 1-0'la boyun eğen Fenerbahçe ligde geçen hafta Giresunspor'u 1-0 mağlup edip hafta içinde Slavia Prag'a 3-2 mağlup olmuştu.

Atakaş Hatayspor 5 maçlık periyodun ilk maçında Alanayspor'a deplasmanda 6-0 kaybetmiş, sahasında Çaykur Rizespor'la 0-0 berabere kaldıktan sonra Kayserispor'a deplasmanda kaybetmişti. Antalyaspor deplasmanında da 2-0 kaybeden Atakaş Hatayspor geçen hafta ise Göztepe'yi sahasında 2-1 mağlup etmişti.

İLK 11'LER:

FENERBAHÇE: Altay, Serdar, Tisserand, Çağtay, Ozan, Crespo, Zajc, Osayi-Samuel, Rossi, Arda Güler, Serdar Dursun.

HATAYSPOR: Munir, Kamil, Sackey, Burak, Samuel, Onur, Ruben, Benzia, Saint-Louis, Lobzhanidze, Ayoub.

FENERBAHÇE 0-0 HATAYSPOR (İLK YARI OYNANIYOR)

GOLLER: