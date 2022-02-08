8 Şubat 2022 Salı 19:23 - Güncelleme: 8 Şubat 2022 Salı 20:32

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor'u konuk ediyor.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşma, saat 20.30'da başladı. Hakem Arda Kardeşler'in yönettiği karşılaşmanın VAR hakemi ise Atilla Karaoğlan.

Kupaya 5. turdan katılan Fenerbahçe, Afjet Afyonspor'u 2-0 ile geçerek son 16 turuna yükselmişti.

Bu sezon ligde zirve yarışından oldukça uzak kalan ve gözünü kupaya çeviren sarı-lacivertliler, rakibini geçerek adını bir üst tura yazdırmayı planlıyor.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, ligde son olarak Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olmuştu.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ



Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor karşısında 4 futbolcusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Mesut Özil, Luiz Gustavo, Filip Novak ve İrfan Can Kahveci, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Sakatlığını atlatan ancak henüz yeterince hazır olmayan Altay Bayındır'ın durumuna ise teknik heyet karar verecek.

KAYSERİSPOR'DA 3 KORONAVİRÜS ÇIKTI



Kayserispor'da ise Dimitrios Kolovetsios ve Bernard Mensah sakatlıkları nedeniyle bu maçta oynayamayacak. Mame Thiam ise Afrika Uluslar Kupası'ndan geri dönemedi. Öte yandan Gökhan Sazdağı'nın ise hastalığı nedeniyle forma giymesi beklenmiyor. Silvio Lung, Emre Demir ve Gustavo Campanharo da koronavirüs testleri pozitif çıktığı için mücadelede forma giyemeyecek.

KAYSERİSPOR SON 16'YA NASIL GELDİ?



Hikmet Karaman yönetimindeki Yukatel Kayserispor kupada gol yemeden son 16'ya geldi... Sarı-kırmızılılar 3'üncü turda Artvin Hopa'yı 3-0'la geçerken, 4. turda Iğdır FK'yı, 5. turda ise 68 Aksaray Belediyespor'u 4-0'lık skorlarla mağlup ederek, tur atladı.

KAYSERİSPOR KUPADA GOL YEMEDİ



Hikmet Karaman'ın öğrencileri, Ziraat Türkiye Kupası'nda bu sezon henüz gol yemedi.

Çıktığı 3 karşılaşmada 11 gol atıp gol yemeyen Kayserispor, kupadaki ciddiyetini göstermiş oldu.

FENERBAHÇE SON 16'YA NASIL GELDİ?



Kupaya 5. turdan katılan Kanarya, Afjet Afyonspor'u 2-0 ile geçerek son 16 turuna yükselmişti. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertliler, ligdeki son maçında Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olmuştu.

VAR DEVREYE GİRİYOR



Tek maç eleme usulüne göre oynanacak Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu müsabakaları; 8, 9 ve 10 Şubat tarihlerinde yapılacak. Kupada bu turdan itibaren Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi uygulanmaya başlanacak.

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?



Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek ve Yarı Final Kura Çekimi, 11 Şubat Cuma günü saat 14.30'da yapılacak.

Çeyrek Final müsabakaları 1, 2 ve 3 Mart'ta, Yarı Final 1. maçları 19, 20 veya 21 Nisan, Yarı Final 2. maçları ise 10, 11 veya 12 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda sezon başında yapılan düzenleme gereği, çift maç usulüne göre oynanacak Yarı Final müsabakalarında deplasman golü kuralı uygulanmayacak.

İLK 11'LER:

FENERBAHÇE: Berke, Szalai, Min Jae, Nazım, Osayi-Samuel, Ferdi, Ozan, Crespo, Mert Hakan, Valencia, Berisha.

KAYSERİSPOR: Bilal, Onur, Mert, Uğur, Carole, Abdulkadir, İbrahim, Mane, Emrah, Bertolacci, Mustafa.

FENERBAHÇE 0-0 KAYSERİSPOR (İLK YARI OYNANIYOR)

GOLLER: