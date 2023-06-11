Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geliyor.

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Mehmet Emin Tuğral yapacak. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Hakan Ceylan oturacak. Karşılaşma A Spor'dan canlı yayınlanacak.

Portekizli teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'i geçerek yaklaşık 9 sene sonra kupa sevinci yaşamayı hedefliyor.

Bu sezon ligde iki takım arasında oynanan 2 karşılaşmayı da Fenerbahçe kazanmıştı.

Eksikler

Fenerbahçe'de King ve Crespo dışında sakatlıkları süren Altay Bayındır ve Lincoln kadroya alınmadı.

Başakşehir'de ise Sysyz, Mahmut, Okaka, Aleksic, Ömer Ali, Karzev ve genç Efe Koyuncu'nun maç kadrosunda olmaları beklenmiyor.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Serdar Aziz, Szalai, Peres, Arao, Zajc, İrfan Can Kahveci, Arda, Valencia, Batshuayi.

Başakşehir: Muhammed, Caner, Touba, Duarte, Ömer Ali, Berkay, Biglia, Serdar, Deniz, Keny, Figueiredo.

KUPAYI KAZANAN HANGİ KUPAYA KATILACAK?



2022/23 sezonu Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne gidecek. Eğer mücadelede kazanan taraf Fenerbahçe olursa, zaten Avrupa'ya gittiği için ligi 4. sırada bitiren ekip olan Adana Demirspor da UEFA Konferans Ligi'ne gitmeye hak kazanacak.

Ligi beşinci sırada bitiren Medipol Başakşehir kupayı kazanır ise UEFA Konferans Ligi'nde boy göstermeye hak kazanacak.

BU SEZONKİ 3. RANDEVU



İki takım bu sezon 3. kez karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir arasında Spor Toto Süper Lig'de yapılan maçları 1-0 ve 2-1'lik skorlarla sarı-lacivertli ekip kazandı.

Başakşehir, Avrupa hedefinde

Medipol Başakşehir, Türkiye Kupası'nda şampiyon olması durumunda Avrupa kupalarına gidecek.

Spor Toto Süper Lig'i 2. bitiren Fenerbahçe, yeni sezonda Türkiye'yi UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsil edecek. Ligi 5. sırada tamamlayan turuncu-lacivertliler ise Avrupa vizesi alamadı.

Başakşehir, Türkiye Kupası'nda şampiyon olması durumunda UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne gidecek. Aksi durumda ise hak lig dördüncüsü Adana Demirspor'a geçecek.

Başakşehir Avrupa'ya gidebilmek için kupayı kazanması gerekiyor

Fenerbahçe ile kupa mücadelesi verecek Medipol Başakşehir, Avrupa'ya gidebilmek için kupayı kazanmak istiyor.

Gelecek sene Avrupa'da yer almayı hedefleyen Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılmak için kupa finalini kazanmak zorunda.

Ligi 2. sırada tamamladığı için UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılmaya hak kazanan Fenerbahçe'nin kupayı kazanması halinde ise ligi 4. sırada tamamlayan Adana Demirspor, UEFA Konferans Ligi'ne katılacak.

FENERBAHÇE 11 KEZ FİNALDE KAYBETTİ



Finalistlerden Fenerbahçe, daha önce finalde kupayı en fazla kaybeden takım olarak dikkati çekiyor.

Organizasyonda daha önce 17 kez final oynayan sarı-lacivertli takım, 6 kez mutlu sona ulaşırken, 11 kez de kupayı rakiplerine kaptırdı.

Fenerbahçe, finalde 5 kez Galatasaray, 3 kez Beşiktaş, birer kez de Gençlerbirliği, Trabzonspor ve Akhisarspor'a kaybetti.

Türkiye Kupası'nda ayrıca Altay 7 kez finale çıkıp 2 kez, Bursaspor da 6 kez final oynayıp sadece bir kez kupanın sahibi olabildi.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR OYNADIĞI İKİ FİNALİ DE KAYBETTİ



Medipol Başakşehir, daha önce iki kez finalde mücadele etmesine rağmen kupaya ulaşamadı.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor ismiyle mücadele ettiği 2010-2011 sezonunda finalde Beşiktaş'a penaltılar sonucunda mağlup olan turuncu-lacivertli takım, 2016-2017 sezonunda da Konyaspor'a aynı şekilde yenildi.