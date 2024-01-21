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Spor

CANLI ANLATIM: Fenerbahçe-Samsunspor

Lider Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Samsunspor'u sahasında konuk ediyor. Müsabakanın canlı skorunu ve istatistiklerini star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

21 Ocak 2024 Pazar 15:02 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM: Fenerbahçe-Samsunspor
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Yılport Samsunspor'u ağırlayacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Onur Özütoprak oturacak.

Ligde son 3 maçını kazanan sarı-lacivertliler, söz konusu karşılaşmalarda 13 gol atarken, kalesinde sadece 2 gol gördü.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 53 puanla lider olarak giriyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Samsun'da oynanan müsabakayı sarı-lacivertliler 2-0 kazanmıştı.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Bonucci, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko.

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Alim, Soner Gönül, Taylan, Ait-Bennasser, Holse, Tait, Emre Kılınç, Mouandilmadji.

6 EKSİK

Fenerbahçe, Yılport Samsunspor karşısında 6 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde Afrika Kupası'nda yer alan Bright Osayi-Samuel ve Alexander Djiku'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Luan Peres, Miha Zajc ve Miguel Crespo, maçta forma giyemeyecek.

Bu isimlerin yanı sıra sakatlığını atlatan ancak henüz hazır durumda yer almayan Rodrigo Becao da kadroda yer almayacak.

OOSTERWOLDE SINIRDA

Sarı-lacivertlilerde kadroda yer almayacak Alexander Djiku ve Miguel Crespo'nun yanı sıra Jayden Oosterwolde de kart sınırında bulunuyor.

Hollandalı genç oyuncu, kart görmesi durumunda Başakşehir deplasmanında forma giyemeyecek.

KRUNIC İLK LİG MAÇINA ÇIKIYOR

Fenerbahçe'nin yeni transferi Rade Krunic, sarı-lacivertlilerle Süper Lig'deki ilk maçına çıkacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Adanaspor ile oynanan müsabakada ilk kez sarı-lacivertli formayı giyen Bosna Hersekli oyuncu, ilk lig maçını da Samsunspor karşısında oynayacak.

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