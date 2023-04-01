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Spor

CANLI ANLATIM! Galatasaray - Adana Demirspor

Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, sahasında Adana Demirspor'u ağılıyor.

1 Nisan 2023 Cumartesi 19:21 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM! Galatasaray - Adana Demirspor
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Spor Toto Süper Lig'in 27. hafta maçında lider Galatasaray sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak.

Nef Stadı'nda yapılacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. VAR hakemi olarak ise Bahattin Şimşek görev yapacak. Galatasaray - Adana Demirspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

Ligde geride kalan 26 haftada 25 maç yapan sarı-kırmızılı ekip, 19 galibiyet ile üçer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Topladığı 60 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin maç fazlasıyla 6 puan önünde bulunuyor.

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde sezonun iyi takımlarından olan Adana Demirspor ise 25 müsabakada 12 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 yenilgi gördü. Mavi-lacivertli takım, elde ettiği 45 puanla haftaya 4. sırada girdi.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Adana'da yapılan maç golsüz eşitlikle tamamlanmıştı.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Adekugbe, Oliveira, Torreira, Mertens, Rashica, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Morel, Semih, Rodrigues, Ndiaye, Stambouli, Onyekuru, Akintola, Emre, Cherif Ndiaye.

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