4 Aralık 2021 Cumartesi 17:55 - Güncelleme: 4 Aralık 2021 Cumartesi 18:48

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, sahasında Altay ile karşılaşacak.

Nef Stadı'nda yapılacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Karşılaşmanın VAR hakemi ise Bahattin Şimşek.

Süper Lig'de dalgalı bir performans sergileyen sarı-kırmızılı ekip, geride kalan 14 maçta 6 galibiyet, 4'er de beraberlik ve mağlubiyet yaşadı. 22 puan toplayan Galatasaray, namağlup lider Trabzonspor'un 14 puan gerisinde 8. sırada yer aldı.

Teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde sezona iyi bir giriş yapan İzmir temsilcisi, son 7 maçta 2 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Bu sezon ligde 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 17 puan toplayan Altay, haftaya 13. sırada girdi.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ



Galatasaray'da Sacha Boey ve Arda Turan, maçın kadrosunda yer alamayacak. Galatasaray, ayrıca yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkan ve ismi açıklanmayan bir futbolcudan da yararlanamayacak. Öte yandan Taylan Antalyalı, Victor Nelsson ve Berkan Kutlu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Khaly Thiam'ın cezalı olduğu Altay'da maç öncesi Muhammed Naderi, Eric Björkander ve Eren Erdoğan'ın ise sakatlıkları devam ediyor.

TERİM - DENİZLİ 7. KEZ KARŞI KARŞIYA



Türk futbolunda alınan birçok başarının altında imzası bulunan iki önemli teknik adam Fatih Terim ile Mustafa Denizli, kariyerlerinde 7. kez bir Süper Lig müsabakasında rakip olacaklar.

Türk futbol tarihinde önemli bir yere sahip olan 2 teknik adam, kariyerlerinde sadece 6 lig maçında karşı karşıya geldi. Bu müsabakalardan 3'ünü Denizli, 1'ini ise Terim kazandı. İki mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

FATİH TERİM CEZALI



Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, cezası nedeniyle takımının başında sahaya çıkamayacak.

Süper Lig'in 13. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde iki sarı kart görerek sahadan atılan Terim, bu ihlalinin cezasını Öznur Kablo Yeni Malatyaspor müsabakasında doldurdu.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun ayrıca 2 farklı gerekçeyle toplam 5 maç ceza verdiği Terim, karşılaşmada da sahaya çıkamayacak. Altay müsabakasının geçmesiyle tecrübeli teknik direktörün 4 maç cezası kalacak.

Fatih Terim'in yerine sarı-kırmızılı takımın başında antrenörler Selçuk İnan ve Necati Ateş yer alacak.

SON 5 MAÇIN 4'ÜNÜ KAZANAMADI



Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 5 karşılaşmanın 4'ünde galibiyet alamadı.

Ligde 10. haftada Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan Galatasaray, 11. haftada Gaziantep FK'yi 2-0'lık skorla geçti. Fatih Terim'in öğrencileri, 12. haftada VavaCars Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalırken, 13. haftadaki derbide Fenerbahçe'ye 2-1 yenildi. Galatasaray, son olarak 14. haftada Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile golsüz berabere kaldı.

Son 3 lig maçında 2 beraberlik, 1 yenilgi yaşayan Galatasaray, rakip filelere 5 gol gönderirken, kalesinde de aynı sayıda gol gördü.

83. KEZ RAKİP OLUYORLAR



Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında karşı karşıya gelecek Galatasaray ile Altay, tarihlerinde 83. kez mücadele edecek.

İki takım arasında 11 Ekim 1959'da Galatasaray'ın ev sahipliğinde İnönü Stadı'nda oynanan ve 0-0 sona eren karşılaşmayla başlayan rekabette geride kalan 82 randevuda, sarı-kırmızılılar 48, siyah-beyazlılar ise 14 galibiyet elde etti. İki takım arasındaki 20 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

Galatasaray'ın attığı 141 gole karşılık Altay 56 kez fileleri havalandırdı.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR



Galatasaray, rakibine İstanbul'daki karşılaşmalarda ciddi üstünlük sağladı.

Sarı-kırmızılı takımın ev sahipliğinde yapılan 41 lig maçında Galatasaray 25, Altay 6 galibiyet aldı. İstanbul'daki 10 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Ev sahibi takımın attığı 77 gole karşılık konuk takım 27 kez ağları sarstı.

Galatasaray, rakibiyle sahasında yaptığı son 8 maçın tamamını kazandı. Sarı-kırmızılılar, söz konusu müsabakalarda 28 gol atarken, siyah-beyazlılar 7 gol buldu.

Altay, Galatasaray karşısında son deplasman galibiyetini 1992-1993 sezonunda 30 Ağustos 1992'de 2-1'lik skorla elde etti.

18 YIL SONRA İLK RANDEVU



İki takım Süper Lig'de 18 yıl aradan sonra karşı karşıya gelecek.

Galatasaray ile Altay, ligde son olarak 11 Nisan 2003'te rakip oldu. Teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki sarı-kırmızılı takım, söz konusu müsabakayı 5-0 kazandı.

İLK 11'LER:

GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Feghouli, Halil, Kerem, Mostafa Mohamed.

ALTAY: Mateusz, İbrahim, Murat, Cebrail, Kazım, Zeki, Poko, Pinares, Kappel, Rodriguez, Bamba.