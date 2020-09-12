12 Eylül 2020 Cumartesi 18:55 - Güncelleme: 12 Eylül 2020 Cumartesi 19:09

Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray evinde Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Karşılaşmada ilk 11'er belli oldu.

Galatasaray: Fatih, Elabdelloui, Marcao, Luyindama, Saracchi, Taylan, Belhanda, Arda Turan, Emre Kılınç, Feghouli, Falcao.

Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Djilobodji, Kana-Bıyık, Kubilay, Morais, Sousa, Maxim, Güray, Kenan, Felipe.

GALATASARAY GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray Gaziantep FK maçı bu akşam saat 20.00'de TT Arena'da oyanancak. Mücadeyi Bahattin Şimşek yönetecek. Şimşek'in yardımcılıklarını İbrahim Bozbey ve İlker Takpak yapacak. Müsabaka Bein Sports 1'de canlı yayınlanacak.