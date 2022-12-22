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Spor

CANLI ANLATIM! Galatasaray-Keçiörengücü

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Galatasaray evinde Keçiörengücü'nü ağırlıyor.

22 Aralık 2022 Perşembe 20:15 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM! Galatasaray-Keçiörengücü
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Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 5. tur maçlarıyla devam ediyor. Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından kupa maçında Galatasaray, Keçiörengücü'nü ağırlayacak.

İKİ TAKIMIN KUPA SERÜVENİ

Galatasaray, bu sezon Türkiye Kupası'na 3. Eleme Turu'ndan katıldı. Sarı-kırmızılılar, bu turda Kastamonuspor'u 7-0'lık skorla geçerken, 4. turda da Ofspor'u 2-1'lik skorla eledi ve 5. tura yükseldi. Ankara Keçiörengücü de kupa serüvenine 3. turdan başladı. Ankara ekibi, 3. turda Diyarbekirspor'u 4-1, 4. turda da Bulvarspor'u 4-2'lik skorla mağlup ederek 5. tura çıktı.

İlk 11'ler:

Galatasaray: Muslera, Dubois, Emin, Nelsson, Van Aanholt, Torreira, Berkan, Rashica, Mata, Barış, Seferovic.

Keçiörengücü: Boran, Erhan, Muharrem, Haşim Arda, Taha Batuhan, Mikail, Camara, Abdullah, Babaei, Bekir, Olawoyin.

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