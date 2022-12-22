Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 5. tur maçlarıyla devam ediyor. Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından kupa maçında Galatasaray, Keçiörengücü'nü ağırlayacak.

İKİ TAKIMIN KUPA SERÜVENİ

Galatasaray, bu sezon Türkiye Kupası'na 3. Eleme Turu'ndan katıldı. Sarı-kırmızılılar, bu turda Kastamonuspor'u 7-0'lık skorla geçerken, 4. turda da Ofspor'u 2-1'lik skorla eledi ve 5. tura yükseldi. Ankara Keçiörengücü de kupa serüvenine 3. turdan başladı. Ankara ekibi, 3. turda Diyarbekirspor'u 4-1, 4. turda da Bulvarspor'u 4-2'lik skorla mağlup ederek 5. tura çıktı.

İlk 11'ler:

Galatasaray: Muslera, Dubois, Emin, Nelsson, Van Aanholt, Torreira, Berkan, Rashica, Mata, Barış, Seferovic.

Keçiörengücü: Boran, Erhan, Muharrem, Haşim Arda, Taha Batuhan, Mikail, Camara, Abdullah, Babaei, Bekir, Olawoyin.