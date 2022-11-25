Dünya Kupası B Grubu ikinci maçında Galler ve İran karşı karşıya geliyor. İran'ın kesin kazanması gereken maçta bu mücadele kritik bir öneme sahip.

Saat 13.00'da başlayacak karşılaşmayı Karşılaşmayı Guatemalalı hakem Mario Escobar yönetecek.

Tarihinde ikinci kez Dünya Kupasına katılan Galler ilk maçında Gareth Bale'nin penaltı golü ile 1-1 berabere kalmıştı.

İran ise ilk maçında Euro 2020 finalisti İngiltere'ye 6-2 mağlup olmuştu.

İLK 11'LER

GALLER: Hennessey; Mepham, Rodon, B.Davies; Roberts, Ampadu, Ramsey, Wilson, N.Williams; Bale, Moore

İRAN: Hajsafi, Mohammadi, Rezaeian, Hosseini; Ezzatolahi, Gholizadeh, Noorollahi; Azmoun, Taremi, Pourilaganji

Goller:

Gholizadeh'in attığı gol, ofsayt gerekçesiyle VAR'dan döndü