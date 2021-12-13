13 Aralık 2021 Pazartesi 19:53 - Güncelleme: 13 Aralık 2021 Pazartesi 21:02

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Pazartesi günü Gaziantep FK'ye konuk oluyor.

Kalyon Stadı'nda oynanan karşılaşma, saat 20.30'da başladı. Haftanın kapanış müsabakasını hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor. VAR hakemi olarak Mete Kalkavan görev yapıyor.

MAÇ ÖNCESİ SON DURUMLAR

Süper Lig'deki son maçında Çaykur Rizespor'u farklı mağlup ederek moral bulan Fenerbahçe, Gaziantep FK'yi yenerek lider Trabzonspor ile arasındaki puan farkını 9'a indirmeyi hedefliyor.

Geride kalan 15 haftada 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertli takım, hanesine 27 puan yazdırdı.

Ligde yaptığı müsabakaların 5'ini kazanan, 3'ünde berabere kalan ve 7'sinden mağlup ayrılan Gaziantep FK ise 18 puan elde etti.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Sarı-lacivertli ekipte 4 futbolcu, çeşitli nedenlerle Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek.

Çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren Altay Bayındır, Enner Valencia ve Mert Hakan Yandaş ile cezası bulunan İrfan Can Kahveci takımdaki yerlerini alamayacak.

Göztepe karşılaşmasından sonra Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 2 maç men cezası verilen İrfan Can, bu müsabakayla cezasını tamamlayacak.

Kart cezaları son bulan Filip Novak ile Miha Zajc ise teknik direktör Vitor Pereira'nın şans vermesi halinde mücadelede görev yapabilecek.

Fenerbahçe'de Brezilyalı oyuncu Luiz Gustavo ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Gustavo, maçta 4. sarı kartını görmesi halinde Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

EROL BULUT, ESKİ TAKIMINA KARŞI

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, eski takımı Fenerbahçe'ye karşı sahaya çıkacak.

Geride kalan sezon Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünü üstlenen Bulut ile 30. haftada Beşiktaş ile yapılan derbinin ardından yollar ayrılmıştı. Erol Bulut, sezon başında ise Gaziantep FK'nin başına geçmişti.

Bu sezon Fenerbahçe'ye transfer olan ancak Vitor Pereira'nın kendisini kadroda düşünmemesi nedeniyle Gaziantep FK'nin yolunu tutan Steven Caulker maçta görev verilmesi halinde eski takımına karşı mücadele edecek.

SÜPER LİG'DE 5. RANDEVU

Fenerbahçe ile Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'de 5. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında Gaziantep ekibinin Süper Lig'e ilk kez yükseldiği 2019-2020 sezonunda bu yana 4 karşılaşma oynandı. Bu müsabakaların 3'ünü Fenerbahçe, 1'ini ise Gaziantep FK kazandı.

Söz konusu maçlarda sarı-lacivertli takım 11 kez fileleri havalandırdı, Gaziantep temsilcisi ise 4 gol kaydetti.

Gaziantep FK'nin ev sahipliğinde oynanan 2 karşılaşmada ise takımlar birer galibiyet elde etti.

GAZİANTEP İÇ SAHADA EN İYİLERDEN

Süper Lig'de bu sezon evinde oynadığı 7 maçın 5'ini kazanan, 2'sinde ise berabere kalan Gaziantep FK, Trabzonspor ve İttifak Holding Konyaspor'la beraber iç sahada yenilgi yaşamayan üç takımdan biri konumunda bulunuyor.

Taraftarı önünde farklı bir kimliğe bürünen ve söz konusu 7 maçta rakip fileleri 13 kez havalandıran kırmızı-siyahlı ekip, sadece 4 gol yiyerek ligde iç sahada en az gol yiyen takım durumunda.

Gaziantep FK'de sakatlıkları devam eden Jefferson ve Merkel, Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek.

İLK 11'LER:

GAZİANTEP FK: Günay, Kitsiou, Caulker, Tosca, Halil İbrahim, Doğan Erdoğan, Recep Niyaz, Angelo Sagal, Alexandru Maxim, Muhammet Demir, Joao Figueiredo.

FENERBAHÇE: Berke, Min Jae, Szalai, Tisserand, Gustavo, Crespo, Ferdi, Osayi-Samuel, Rossi, Mesut Özil, Serdar Dursun.

GAZİANTEP FK 1-1 FENERBAHÇE (İLK YARI OYNANIYOR)

GOLLER: 8' Figueiredo, 30' Mesut Özil