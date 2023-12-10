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Spor

CANLI ANLATIM: Gaziantep FK-Trabzonspor

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK, Trabzonspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı anlatım ve istatistiklerini star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

10 Aralık 2023 Pazar 18:07 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM: Gaziantep FK-Trabzonspor
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Kalyon Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

İLK 11'LER

Gaziantep FK: Nita, Mustafa, N'Koulou, Djilobodji, Bikel, Morais, Maxim, Ogün, Oğulcan, Maxim, Dragus

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Mendy, Denswil, Eren, Bakasetas, Berat, Abdülkadir, Trezeguet, Visca, Onuachu

MAÇ ÖNCESİ SON FORM DURUMLARI

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde son 2 maçında EMS Yapı Sivasspor ile deplasmanda 3-3 berabere kalan, sahasında ise Mondihome Kayserispor'a 1-0 mağlup olan bordo-mavili takım, Gaziantep FK deplasmanından 3 puanla dönerek çıkışa geçmek istiyor.

Gaziantep temsilcisi, Süper Lig'in geride kalan 14 haftasında 5 galibiyet ve 9 mağlubiyetle 15 puan topladı.

TRABZONSPOR, GAZİANTEP'E HİÇ YENİLMEDİ

İki takım arasında bugüne kadar oynanan 15 maçta, Trabzonspor 11 kez sahadan galip ayrılırken, 4 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı. Trabzonspor, bu maçlarda Gaziantep FK kalesine 24 gol atarken, kalesinde ise 9 gol gördü.

TRABZONSPOR'DA 2 EKSİK

Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Orsic ve Pepe, karşılaşmada yer alamayacak.

MENDY GERİ DÖNÜYOR

Trabzonspor'da, Sivasspor maçında gördüğü kartla cezalı duruma düşüp, Kayserispor karşılaşmasında forma giyemeyen Mendy'nin, Gaziantep FK deplasmanında yeniden forma giyinmesi bekleniyor.

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