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Spor

CANLI ANLATIM! Gençlerbirliği - Fenerbahçe

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında başkent ekibi Gençlerbirliği evinde Fenerbahçe'yi ağırlıyor.

07 Temmuz 2020 Salı 18:16 - Güncelleme: 07 Temmuz 2020 Salı 18:31
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Süper Lig'de 31. hafta Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçıyla açılacak.

Ligde oynadığı son maçta Göztepe'yi 2-1 yenen sarı-lacivertliler, Ankara deplasmanında da kazanarak Avrupa kupalarına katılma yolunda önemli bir adım atmak istiyor. Kırmızı-siyahlılar ise sahadan 3 puanla ayrılarak alt sıralardan uzaklaşmanın planlarını yapıyor.

Tahir Karapınar yönetimindeki Fenerbahçe 49 puanla 6. sırada yer alırken, Hamza Hamzaoğlu'nun öğrencileri ise 32 puanla 12. durumda.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Erdem Özgenç, Flavio, Zargo Toure, Halil İbrahim, Fabricio, Berat Özdemir, Soner, Sefa, Candeias, Stancu.

Fenerbahçe: Altay, Dirar, Jailson, Falette, Hasan Ali, Tolgay, Gustavo, Deniz, Ferdi, Ozan, Muriç

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