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Spor

CANLI ANLATIM! Giresunspor - Beşiktaş

Beşiktaş, Süper Lig'in 9. hafta mücadelesinde deplasmanda Giresunspor'un konuğu oluyor. Maçın canlı skorunu star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

8 Ekim 2022 Cumartesi 19:04 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM! Giresunspor - Beşiktaş
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Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, Giresunspor deplasmanına konuk olacak.

Çotanak Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. Uğurlu'nun yardımcılıklarını ise Alpaslan Dedeş ve İsmail Şencan yapacak. Mücadele beIN SPORTS'yan yayınlanacak. Giresunspor - Beşiktaş maçında VAR'da Mustafa Öğretmenoğlu olacak. Öte yandan AVAR'da ise Serkan Tokat görev yapacak.

Ligde oynadığı son 3 maçta 2 puan toplayabilen siyah-beyazlı ekip, 15 puanla 6. sırada yer alırken, 2'şer galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 3 mağlubiyeti olan Giresunspor ise 12. basamakta bulunuyor.

SALİH UÇAN OYNAYAMAYACAK

Beşiktaş'ta bu sezonki performansıyla dikkatleri çeken Salih Uçan, sakatlığı nedeniyle yarınki maçta takımdaki yerini alamayacak.

Uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiği açıklanan Salih Uçan, bu sezon tüm maçlarda görev almıştı.

Salih Uçan'ın yokluğunda Beşiktaş'ta 8+3 kuralına bağlı olarak 3 yerli oyuncu rotasyonu da değişmek zorunda kalacak. Teknik direktör Valerien Ismael'in, kaleci Ersin Destanoğlu ve Tayyip Talha Sanuç'un yanında üçüncü yerli isim olarak Umut Meraş veya Tayfur Bingöl ikilisinden birini görevlendirmesi bekleniyor.

GHEZZAL VE N'KOUDOU KADRODA

Beşiktaş'ta sakatlıklarını atlatan Rachid Ghezzal ve Kevin N'Koudou Giresun kafilesinde yer aldı. İki futbolcu, teknik direktör Valerien Ismael'in forma vermesi durumunda forma giyebilecek.

İLK 11'LER:

GİRESUNSPOR: Onurcan, Hayrullah, Arias, Perez, Alper, Campuzano, Murat Cem, Görkem, Kuwas, Sainz, Bajic.

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Tayyip Talha, Saiss, Masuaku, Josef, Gedson, Dele, Tayfur, Redmond, Weghorst.

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