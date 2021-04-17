17 Nisan 2021 Cumartesi 18:06 - Güncelleme: 17 Nisan 2021 Cumartesi 18:06

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek.

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Maçı Fırat Aydınus'un yönetecek. Karşılaşmada VAR hakemi olarak Abdulkadir Bitigen görev yapacak.

Ligin geride kalan bölümünde 32 maç oynayan Galatasaray, 19 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 yenilgi sonucunda 62 puan topladı. Galatasaray, 34. haftaya lider Beşiktaş'ın 8 puan gerisinde 3. sırada tamamladı.

Göztepe ise ligde çıktığı 33 maçın 12'isini kazandı, 10'unda berabere kaldı ve 11'inde mağlup oldu. 46 puanı bulunan İzmir ekibi ligde 10. sırada yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı, Galatasaray 3-1 kazanmıştı.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ



Göztepe'de koronavirüs testi pozitif çıkan Alpaslan Öztürk forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı ekipte Marko Mihojevic'in de sakatlığı bulunuyor.

Galatasaray'da cezalı Ryan Babel ve Ryan Donk'un yanı sıra sakatlıkları bulunan DeAndre Yedlin, Martin Linnes, Falcao ve koronavirüs testi pozitif çıkan Mustafa Muhammed maç kadrosunda yer almıyor.

İLK 11'LER



GÖZTEPE: İrfan Can, Gassama, Berkan, Atınç, Dzenan, Obinna, Soner, Diabate, Halil, Cherif, Jahovic



GALATASARAY: Muslera, Şener, Luyindama, Marcao, Saracchi, Gedson, Taylan, Feghouli, Emre Kılınç, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu

