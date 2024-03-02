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Spor

CANLI ANLATIM: Hatayspor-Fenerbahçe

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Hatayspor ile karşılaşıyor. Karşılaşmanın canlı anlatım ve istatistiklerini star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

2 Mart 2024 Cumartesi 18:02 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM: Hatayspor-Fenerbahçe
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Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, Hatayspor'a konuk olacak.

Mersin Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetecek. VAR hakemi olarak Onur Özütoprak görev yapacak. 28. Hafta karşılaşması bugün saat 19:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

İLK 11'LER

Hatayspor: Erce, Burak, Maksimovic, Ghoulam, Kerim, Matondo, Rivas, Bashiru, Mehdi, Halil, Pedro.

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Çağlar, Ferdi, İsmail, Mert Hakan, Szymanski, Cengiz, Tadic, Dzeko.

70 PUANLA İKİNCİ SIRADA

Fenerbahçe haftaya topladığı 70 puanla ikinci sırada giriyor. İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertliler, geride kalan 27 haftada 22 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Fenerbahçe ligde oynadığı son 5 karşılaşmada 4 galibiyet 1 beraberlik ile sahadan ayrıldı.

HATAYSPOR'UN PERFORMANSI

Volkan Demirel'in çalıştırdığı Hatayspor 28. haftaya topladığı 29 puanla 16. sırada giriyor. Hatay ekibi, oynadığı 27 karşılaşmada 6 galibiyet, 11 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Rakip fileleri 32 sarsarken kalesinde ise 37 gole engel olamadı.

FENERBAHÇE'DE EKSİKLER

Fenerbahçe'de sakatlıkları süren İrfan Can Kahveci ve Joshua King forma giyemeyecek. Cezalı Djiku'da karşılaşmada görev yapamayacak.

Samsunspor maçında sakatlanan ve uzun süredir formasından uzak kalan Fred, kadroda yer aldı. İsmail Kartal'ın şans vermesi halinde Brezilyalı oyuncu formasına kavuşacak.

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