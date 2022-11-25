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Spor

CANLI ANLATIM! Katar-Senegal

A Grubunda Katar ile Senegal karşı karşıya geliyor.

25 Kasım 2022 Cuma 15:17 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM! Katar-Senegal
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Katar 2022 Dünyası Kupası açılış maçında Katar, Fenerbahçeli Enner Valencia'nın attığı iki gol ile Ekvador'a mağlup olmuş ve açılış maçlarında mağlup olan ilk ev sahibi ülke olmuştu. Bugün ise saat 16.00'da son Afrika Kupası şampiyonu Senegal'i konuk edecek.

Senegal ise, Hollanda'ya 2-0 mağlup olmuş ve grubun 3. ve 4. sıralarına puansız olarak yerleşmişlerdi.

Grupta puansız olan iki takımda galibiyet peşinde olacağından dolayı maçın kıran kırana geçmesi bekleniyor.

Zorlu karşılaşma Al Thumama Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak. İspanyol Antonio Mateu'nun yöneteceği karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanacak

İLK 11'LER

Katar : Barsham, Correia, Ahmed, Mohammad, Khoukhi, Hassan, Al Haydos, Boudiaf, Madibo, Ali, Afif

Senegal: Mendy, Sabaly, Jakobs, Diallo, Gueye, Mendy, Diatta, Diedhiou, Sarr, Dia.

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