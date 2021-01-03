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Spor

CANLI ANLATIM! Kayserispor - Beşiktaş

Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, Kayserispor deplasmanına konuk oluyor.

03 Ocak 2021 Pazar 18:11 - Güncelleme: 03 Ocak 2021 Pazar 18:11
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Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, Hes Kablo Kayserispor'a konuk olacak.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'ndaki mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.

İLK 11'LER

KAYSERİSPOR: Doğan Alemdar, Aziz Behich, Kolovetsios, Sapunaru, Lopes, Ackah, Campanharo, Kvrzic, Lennon, Henrique, Kanga.

BEŞİKTAŞ: Ersin Destanoğlu, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef, Larin, Mensah, Atiba, N'Koudou, Güven Yalçın

CANLI SKOR

Kayserispor 0-0 Beşiktaş

Goller:

CANLI ANLATIM (İLK YARI)

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