Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, Hes Kablo Kayserispor'a konuk olacak.
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'ndaki mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.
İLK 11'LER
KAYSERİSPOR: Doğan Alemdar, Aziz Behich, Kolovetsios, Sapunaru, Lopes, Ackah, Campanharo, Kvrzic, Lennon, Henrique, Kanga.
BEŞİKTAŞ: Ersin Destanoğlu, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef, Larin, Mensah, Atiba, N'Koudou, Güven Yalçın
CANLI SKOR
Kayserispor 0-0 Beşiktaş
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