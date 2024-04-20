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Spor

CANLI ANLATIM: Kayserispor-Trabzonspor

Süper Lig'in 33'üncü haftasında Trabzonspor, Kayserispor'a konuk oluyor. Karşılaşmanın canlı anlatım ve istatistiklerini star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

20 Nisan 2024 Cumartesi 17:56 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM: Kayserispor-Trabzonspor
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Trabzonspor, Süper Lig'in 33'üncü haftasında Kayserispor'un konuğu olacak.

Kayseri RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak olan maçta hakem Çağdaş Altay düdük çalacak. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise İspanyol hakem Pablo Gonzales Fuertes oturacak.

Süper Lig'de 52 puanla 3'üncü sırada yer alan bordo-mavili takım Kayserispor deplasmanından galibiyetle dönerek hem bu iddiasını sürdürmek, hem de ligin 32'nci haftasında sahasında aldığı Sivasspor mağlubiyetini unutmak istiyor.

37 puanla 14'üncü sırada bulunan Kayserispor ise sahasında galip gelerek küme hattından uzaklaşmak istiyor.

İLK 11'LER

Kayserispor: Bilal, Gökhan Sazdağı, Arif, Kolovetsios, Hasan Ali, Kartal Kayra, Bourabia, Shukurov, Cardoso, Aylton Boa Morte, Bahoken.

Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Mendy, Denswil, Eren, Berat, Bardhi, Visca, Pepe, Fountas, Enis Destan.

TRABZONSPOR ÜSTÜN

İki takım arasındaki rekabet 2'nci ligde 1966 yılında başladı. İki takım o günden bugüne kadar 43'ü Süper Lig, 14'ü 2'nci Lig ve 5'i Türkiye Kupası olmak üzere 62 maçta karşı karşıya geldi.

Süper Lig'de 43 kez karşı karşıya gelen iki takım arasındaki maçlardan 25'i Trabzonspor'un, 9'u Kayserispor'un galibiyetiyle tamamlanırken, 9 maç da berabere sonuçlandı.

İki takım arasındaki 43 maçta Trabzonspor rakip filelere 76 gol atarken, kalesinde 46 gol gördü. İki takım arasında Süper Lig'in ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı Kayserispor 1-0 kazanmıştı.

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