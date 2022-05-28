2022 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde iki Avrupa devi Liverpool ile Real Madrid kozlarını paylaşıyor.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının finali TSİ 22.00'de Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta oynanacak. Mücadeleyi TV8 ve Exxen canlı olarak ekranlara getirecek.

Real Madrid 17, Liverpool 10. kez Şampiyonlar Ligi'nde final oynayacak. Turnuva tarihinin en başarılı takımı Real Madrid 14. kez şampiyon olmak istiyor. Liverpool ise 7. defa kupanın sahibi olmaya çalışacak.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ



Liverpool'da en önemli eksik Thiago Alcantara. İspanyol oyuncunun durumu maç saatinde belli olacak.

Real Madrid'de son 6 maçtır oynayamayan Alaba'nın durumunun iyileştiği ve ilk 11'de olacağı tahmin ediliyor. Alaba dışında Real Madrid'de ciddi eksik bulunmuyor.

ARALARINDAKİ 9. MAÇ

Liverpool ile Real Madrid, 2022 yılının UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde aralarındaki 9. maça çıkacak.

İki takım daha önce 8 defa karşılaştı. Bu karşılaşmaların 4'ünü Real Madrid, 3'ünü Liverpool kazandı. Bir maç ise berabere bitti. Real Madrid 10, Liverpool ise 8 gol attı.

ÜÇÜNCÜ LİVERPOOL-REAL MADRİD FİNALİ



Daha önce Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası olarak düzenlenen, 1992-93 sezonunda ise UEFA Şampiyonlar Ligi adını alan turnuvanın tarihinde 3. kez Real Madrid-Liverpool finali oynanacak.

Taraflar arasındaki ilk final karşılaşması, 1981'de Paris'te yapıldı. Alan Kennedy'nin 81. dakikadaki golüyle mücadeleyi 1-0 kazanan Liverpool, kupayı müzesine götürdü. Fakat Real Madrid 2018'de rövanşı aldı. Madrid ekibi, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki finalden Bale'in (2) ve Benzema'nın golleriyle 3-1 galip ayrıldı.

1981'deki Liverpool maçı, Real Madrid'in kaybettiği son Şampiyonlar Ligi finali oldu. Real, o karşılaşmadan sonra çıktığı 7 finali (1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018) de kazandı.

İLK 11'LER:

LIVERPOOL: Alisson, Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson, Henderson, Fabinho, Thiago, Salah, Mané, Díaz



REAL MADRID: Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Mendy, Kroos, Casemiro, Modric, Valverd, Benzema, Vinicius

