Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.

Eryaman Stadı'nda yapılacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak. Karşılaşmada VAR hakemi olarak Mustafa Öğretmenoğlu görev yapacak.

Ligde geride kalan 25 haftada 21 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, 66 puan topladı. Galatasaray, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider girdi.

Sarı-lacivertli takım ise 6 galibiyet, 11 beraberlik ve 8 yenilgiyle 29 puan elde etti. Başkent temsilcisi, 26. hafta öncesinde 11. sırada yer aldı.

İki takım arasında Süper Lig'in ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Galatasaray 2-1 kazanmıştı.

Ankaragücü (muhtemel): Bahadır, Kitsiou, Radakovic, Mujakıc, Kazımcan, Ali Kaan, Tolga, Morutan, Pedrinho, Cephas, Sowe.

Galatasaray: Muslera, Barış Alper, Nelsson, Sanchez, Köhn, Kerem Demirbay, Berkan, Tete, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

BARIŞ ALPER ÇOK FORMDA

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, Süper Lig'deki son 3 maçta 3 kez fileleri havalandırdı.

Sarı-kırmızılı formayla bu sezon 24 Süper Lig maçına çıkan Barış Alper, 3. kez gol sevinci yaşadı. 23 yaşındaki futbolcu, bu golleri son 3 maçta kaydetti.