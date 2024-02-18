İSTANBUL 7°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Şubat 2024 Pazar / 9 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,849
  • EURO
    33,2427
  • ALTIN
    1995.21
  • BIST100
    9250.36
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • CANLI ANLATIM: MKE Ankaragücü-Galatasaray
Spor

CANLI ANLATIM: MKE Ankaragücü-Galatasaray

Lider Galatasaray zorlu MKE Ankaragücü deplasmanına konuk oluyor. Maçın canlı skorunu ve istatistiklerini star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

18 Şubat 2024 Pazar 17:56 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM: MKE Ankaragücü-Galatasaray
ABONE OL

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.

Eryaman Stadı'nda yapılacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak. Karşılaşmada VAR hakemi olarak Mustafa Öğretmenoğlu görev yapacak.

Ligde geride kalan 25 haftada 21 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, 66 puan topladı. Galatasaray, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider girdi.

Sarı-lacivertli takım ise 6 galibiyet, 11 beraberlik ve 8 yenilgiyle 29 puan elde etti. Başkent temsilcisi, 26. hafta öncesinde 11. sırada yer aldı.

İki takım arasında Süper Lig'in ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Galatasaray 2-1 kazanmıştı.

İLK 11'LER

Ankaragücü (muhtemel): Bahadır, Kitsiou, Radakovic, Mujakıc, Kazımcan, Ali Kaan, Tolga, Morutan, Pedrinho, Cephas, Sowe.

Galatasaray: Muslera, Barış Alper, Nelsson, Sanchez, Köhn, Kerem Demirbay, Berkan, Tete, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

BARIŞ ALPER ÇOK FORMDA

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, Süper Lig'deki son 3 maçta 3 kez fileleri havalandırdı.

Sarı-kırmızılı formayla bu sezon 24 Süper Lig maçına çıkan Barış Alper, 3. kez gol sevinci yaşadı. 23 yaşındaki futbolcu, bu golleri son 3 maçta kaydetti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.