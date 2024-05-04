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Spor

CANLI ANLATIM: Samsunspor-Trabzonspor

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor, Samsunspor'a konuk oluyor. Karşılaşmanın canlı anlatım ve istatistiklerini star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

4 Mayıs 2024 Cumartesi 18:06 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM: Samsunspor-Trabzonspor
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Yılport Samsunspor'a konuk olacak.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Mücadelede VAR hakemi olarak Mustafa Öğretmenoğlu görev yapacak.

Ligde çıktığı 34 karşılaşmada 18 galibiyet, 4 beraberlik, 12 mağlubiyet sonucunda 58 puanla üçüncü sırada yer alan bordo-mavililer, rakibini yenerek 61 puana ulaşmak istiyor. En yakın rakibi RAMS Başakşehir'in 6 puan önünde yer alan Karadeniz ekibi, haftayı kayıpsız geçerek üçüncülük şansını daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

Ligde çıktığı 34 karşılaşmada 10 galibiyet, 9 beraberlik ve 15 mağlubiyet sonucunda 39 puan toplayan kırmızı-beyazlı ekip, Karadeniz derbisinde Trabzonspor'u yenerek küme düşme potasından uzaklaşmayı hedefliyor.

11'LER

Samsunspor: Okan, Zeki, Drongelen, Alim, Bola, Ait Bennasser, Taylan, Raman, Holse, Emre, Marius.

Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Baniya, Fernandez, Eren, Umut Güneş, Mendy, Pepe, Bardhi, Trezeguet, Onuachu.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Hüseyin Türkmen haricinde eksik oyuncu bulunmuyor.

Samsun ekibinde sakatlığı bulunan Lubomir Satka ile kart cezalıları Moryke Fofana ve Landry Dimata, Trabzonspor maçında kadroda yer alamayacak.

Ligin ilk devresinde iki takım arasında oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 2-1 kazanmıştı.

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