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Spor

CANLI ANLATIM! Senegal - Hollanda

2022 Dünya Kupası'nda A Grubu'ndaki ikinci maçta Senegal ile Hollanda karşılaşıyor. Maçın canlı skorunu star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

21 Kasım 2022 Pazartesi 17:57 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM! Senegal - Hollanda
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Dünya Kupası A Grubu'ndaki ikinci karşılaşmada Afrika temsilcisi Senegal, elemelerde Türkiye'nin grubundan zirvede çıkarak Katar biletini kapan Hollanda ile karşılaşıyor.

Al Thumama Stadyumu'nda oynanan Senegal-Hollanda maçını Brezilyalı hakem Wilton Sampaio yönetiyor. Bu akşam saat 19.00'da başlayan maç ve TRT 1'den naklen yayınlanıyor.

İKİ TAKIMIN SON DURUMLARI

Senegal'de Sadio Mane'nin sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarılması, büyük şok yaratmıştı. Aliou Cisse'nin ekibinde Alanyaspor 'dan Famara Diedhiou da var. Sakatlığı sebebiyle bu maçı kaçıracak Depay'lı Portakallar'da ise Beşiktaş 'tan Weghorst takımda yer alıyor.

İLK 11'LER:

SENEGAL: Mendy, Koulibaly, Cisse, Diallo, Sabaly, Namplays Mendy, Kouyate, Gueye, Diatta, Sarr, Dia.

HOLLANDA: Noppert, Dumfries, De Ligt, Van Dijk, Ake, Blind, Berghuis, De Jong, Gakpo, Janssen, Bergwijn.

SENEGAL 0-0 HOLLANDA (İLK YARI OYNANIYOR)

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