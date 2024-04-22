Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile karşılaşacak.

BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek. Karşılaşma BeIN Sports 1'den izlenebilecek.

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde Yunanistan'ın Olympiakos ekibine elenen sarı-lacivertliler, rakibini mağlup ederek hem moral kazanmayı hem de şampiyonluk yarışında önemli bir engeli aşmayı hedefliyor.

Ligde oynadığı son 7 müsabakayı kazanan İsmail Kartal'ın ekibi, haftaya 85 puanla lider Galatasaray'ın 2 puan gerisinde giriyor.

Sivasspor: Nikolic, Murat Paluli, Poungouras, Appindangoye, Camara, Uğur Çiftçi, Koita, İbrahim, Bartuğ Elmaz, Menig, Rey Manaj

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe, zorlu Sivas deplasmanında dört oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertliler sakatlığı bulunan Jayden Oosterwolde, müsabakada takımını yalnız bırakacak.

Öte yandan Fenerbahçe'de Miha Zajc, Serdar Aziz ve Leonardo Bonucci, Sivas kafilesinde yer almadı.

Olympiakos maçında hafif sakatlık yaşayan Rodrigo Becao'nun durumuna ise son antrenmanın ardından teknik heyet karar verecek.

SINIRDA 7 İSİM

Fenerbahçe'de Sivasspor müsabakası öncesinde 7 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Sarı-lacivertlilerde Edin Dzeko, Dusan Tadic, Michy Batshuayi, Cengiz Ünder, Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu ve Rodrigo Becao, kart görmesi durumunda Beşiktaş derbisinde oynayamayacak.

LİGDE 36. RANDEVU

EMS Yapı Sivasspor ile Fenerbahçe, oynanacak maçla Trendyol Süper Lig'de 36. kez karşı karşıya gelecek.

Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonundan itibaren iki ekip arasında oynanan 35 müsabakadan 20'sini Fenerbahçe, 7'sini Sivasspor kazandı, 8 mücadele ise berabere sonuçlandı.

Bu maçlarda Fenerbahçe'nin 75 golüne, Sivasspor 45 golle karşılık verdi.

İki takım arasında ligin ilk devresinde oynanan müsabakayı Fenerbahçe sahasında 4-1 kazanmıştı.

SİVAS'TAKİ MAÇLAR

Fenerbahçe'nin, deplasmanda Sivasspor ile yaptığı lig maçlarında üstünlüğü bulunuyor.

İki takım arasında Sivas'ta oynanan 17 maçın 7'sini sarı-lacivertli ekip, 4'ünü ise ev sahibi takım kazanırken, 6 müsabaka berabere sonuçlandı.

Fenerbahçe, söz konusu müsabakalarda 31 gol atarken, kalesinde 25 gol gördü.

FARKLI SKORLAR

Fenerbahçe, Sivasspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2009-2010 sezonunda deplasmanda 5-1'lik sonuçla aldı.

Sivasspor ise 2011-2012 ve 2013-2014 sezonlarında sahasındaki maçlardan 2-0 galip ayrıldı. Kırmızı-beyazlı takım, ayrıca 2019-2020'de evinde Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti.

Öte yandan, 2010-2011 sezonunun son maçında Fenerbahçe'nin deplasmanda 4-3 galip gelerek şampiyonluğunu ilan ettiği ve 2013-2014 sezonunun ilk yarısında İstanbul'da sarı-lacivertlilerin 5-2 kazandığı karşılaşmalarda atılan 7'şer gol, iki takım arasındaki en gollü müsabakalar olarak kayıtlara geçti.