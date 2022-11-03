UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu altıncı ve son maçında Sivasspor, Çekya temsilcisi Slavia Prag'a konuk oluyor.

Eden Arena'da TSİ 20.45'te başlayacak müsabakayı Sloven hakem Rade Obrenovic yönetecek. Müsabakada Obrenovic'in yardımcılıklarını Jure Praprotnik ve Grega Kordez yapacak. Karşılaşmayı TV8,5 canlı yayınlayacak.

Gruptaki ilk maçında ağırladığı Slavia Prag'la 1-1 berabere kalan Sivasspor, deplasmanda CFR Cluj'u 1-0 yenerken, konuk ettiği Ballkani'ye 4-3 kaybetti. Kırmızı-beyazlılar deplasmanda Ballkani'yi 2-1, evinde ise CFR Cluj'u 3-0 mağlup etmeyi başardı.

Son maçlar öncesinde gruptan çıkmayı garantileyen Sivasspor'un 10 puanı, Slavia Prag ve CFR Cluj'ün 7'şer, Ballkani'nin ise 4 puanı bulunuyor.

EKSİKLER



Sivasspor'un tek eksiği Leke James. Slavia Prag'da ise Usori kart cezası nedeniyle kadroda yer alamayacak.

SİVASSPOR'UN AVRUPA KARNESİ



Avrupa kupalarında daha önce 27 maça çıkan Sivasspor, bu karşılaşmaların 10'unu kazandı, 3'ünde berabere kaldı, 14 kez sahadan yenik ayrıldı.

Kırmızı-beyazlı ekip, söz konusu müsabakalarda 32 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 49 gole engel olamadı.

İLK 11'LER:

SLAVIA PRAG: Ali Şaşal Vural, Robin Yalçın, Goutas, Appindangoye, Ziya Erdal, Ulvestad, Hakan Arslan, Charisis, Erdoğan Yeşilyurt, Gradel, Angielski.

SİVASSPOR: Ali Şaşal Vural, Robin Yalçın, Goutas, Appindangoye, Ziya Erdal, Ulvestad, Hakan Arslan, Charisis, Erdoğan Yeşilyurt, Gradel, Angielski.