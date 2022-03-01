1 Mart 2022 Salı 19:32 - Güncelleme: 1 Mart 2022 Salı 20:43

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Trabzonspor, Fraport TAV Antalyaspor'u konuk ediyor.

Medical Park Stadı'nda oynanan karşılaşma, saat 20.30'da başladı. Maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor.

Ligde 66 puanla en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'un 17 puan önünde yer alarak şampiyonluk yolunda büyük avantaj sağlayan bordo-mavililer, Ziraat Türkiye Kupası'nda da rakibini yenerek yoluna devam etmek istiyor.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ



Trabzonspor'da Hamsik ve Dorukhan Toköz'ün sakatlıkları sürüyor.

Antalyaspor'da uzun süredir takımdan ayrı olan Harun ve Ufuk'tan başka eksik eksik oyuncu bulunmuyor.

TEK YENİLGİ ANTALYASPOR'A



Trabzonspor, bu sezon ligde tek yenilgisini Fraport TAV Antalyaspor karşısında yaşadı.

Ligde oynadığı 27 maçta 20 galibiyet, 6 beraberlik, 1 mağlubiyeti olan Karadeniz ekibi, bu yenilgisini 2-1'lik sonuçla deplasmanda Antalyaspor önünde aldı.

KUPADA 3. MAÇI



Trabzonspor, bu sezon kupada 3. karşılaşmasına çıkacak.

Bordo-mavililer, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda sahasında Beypiliç Boluspor'u 1-0, son 16 turunda deplasmanda Altaş Denizlispor'u 2-1 mağlup etti.

ABDULLAH AVCI İLK KEZ ALMIŞTI



En son 2019-2020 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nı alan bordo-mavililer, 27 Ocak 2021'de Abdullah Avcı yönetiminde ise Başakşehir'i 2-1 yendiği müsabakada Süper Kupa'yı kaldırmıştı. Bu, Avcı'nın kariyerinin ilk kupası olmuştu.

35 BİN KOLTUK SATILDI



Medical Park Stadı'ndaki Konya ve Kayserispor maçlarını kapalı gişe oynayan Trabzonspor, bugün de müthiş bir taraftar desteğiyle Akyazı'ya çıkacak. Kombinelerle birlikte yaklaşık 35 bin bilet satılırken, stadın tamamına yakınının dolması ve gün içinde de biletlere ilginin devam etmesi bekleniyor.

İLK 11'LER:

TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan, Denswil, Hugo, Puchacz, Siopis, Berat, Bakasetas, Visca, Kouassi, Djaniny.

ANTALYASPOR: Diogo, Bünyamin, Kudryashov, Naldo, Güray, Doğukan, Fredy, Mehmedi, Ndao, Luiz Adriano.

TRABZONSPOR 1-0 ANTALYASPOR (İLK YARI OYNANIYOR)

GOLLER: 12' Visca